Eine der besten Sci-Fi-Serien von Amazon kriegt 4. Staffel – aber eine schlechte Nachricht gibt es auch für die Fans

Die letzte Staffel der gefeierten Science-Fiction-Serie Upload liegt schon ein paar Monate zurück. Jetzt gibt es Gewissheit über Staffel 4.

Amazon sorgte letztes Jahr bei Science-Fiction-Fans für Enttäuschung, als die gefeierte Serie Peripherie nach nur einer Staffel abgesetzt wurde. Wer Upload ins dystopische Herz geschlossen hat, darf hingegen aufatmen. Die Serie wurde nämlich um eine 4. Staffel verlängert.

Upload Staffel 4 kommt, aber es wird die letzte sein

Die Sci-Fi-Comedy von Das Büro-Schöpfer Greg Daniels kriegt zwar eine weitere Season, allerdings wird Staffel 4 den Abschluss von Upload markieren, wie der Branchendienst Deadline meldet. Damit endet die mehrmonatige Wartezeit um die Zukunft der Serie, deren 3. Season im November veröffentlicht wurde.

In den erwartbar euphorischen Zitaten der Pressemeldung verspricht Daniels einen "zufriedenstellenden Abschluss" seiner Serie. Außerdem erklärt er, warum ein Ende nach Staffel 4 für ihn stimmig ist:

Als ich Upload vor vielen Jahren konzipierte, hatte ich die Geschichte über vier Staffeln hinweg geplant. Daher freue ich mich, das Ende zu gestalten, das sich die Fans verdienen, und dem die Charaktere sowie das kreative Team entgegen gearbeitet haben.

Upload gehört zu den besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre

Upload spielt im Jahr 2033 und handelt von dem frisch verstorbenen Nathan (Robbie Amell), der, wie in der Zukunft üblich, in ein virtuelles Leben nach dem Tod hochgeladen wird. Im digitalen Jenseits freundet er sich mit der lebendigen Kundendienst-Mitarbeiterin Nora (Andy Allo) an, die Zweifel an Nathans Todesursache hegt.

In der Liste der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends, die von der Moviepilot-Redaktion zusammengestellt wurde, landet Upload auf Platz 32. Die Begründung lautet:

Upload startete mitten in der Pandemie und fing eher unfreiwillig das ungeliebte virtuelle Lebensgefühl ein, indem es digitale Lebensformen in eine zynische und gleichzeitig optimistische Zukunftsvision einflocht. Klingt kompliziert und widersprüchlich, aber genau daraus gewinnt die oft tieftraurige Comedy von The Office-Schöpfer Greg Daniels ihren Reiz.

Einen Starttermin für Upload Staffel 4 gibt es noch nicht.

