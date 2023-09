Eine der besten Serien aller Zeiten kriegt Reboot: The Office wird tatsächlich nochmal gedreht

In neun Staffeln eroberte die Sitcom The Office nicht nur Fan-Herzen, sondern viel Kritiker-Liebe. Dann war Schluss. Das soll sich jetzt ändern.

Das Büro a.k.a. The Office gehört zu den besten Sitcoms aller Zeiten. Die Comedy-Serie über den Alltag in der fiktionalen Firma Dunder Mifflin entwickelte sich nach einem zaghaften Start zum Kult und zur Meme-Fabrik. Sie machte Stars wie Steve Carell und John Krasinski berühmt und brachte es auf neun Staffeln. Jetzt soll The Office wiederbelebt werden.



Das ist über den The Office-Neustart bekannt



Wie die Branchen-Insider von Puck melden (via The Independent ), ist ein Reboot von The Office in Planung. In der neusten Ausgabe des Newsletters steht, dass Serien-Schöpfer Greg Daniels gerade am Neustart von The Office arbeitet.

NBC The Office

Bei der Meldung handelt es sich noch nicht um eine offizielle Bestätigung. Unklar ist, ob Daniels derzeit nur an einem frühen Konzept arbeitet oder schon grünes Licht für eine Umsetzung gegeben wurde. Da die streikenden Drehbuchautor:innen sich mit dem Interessenverband der Studios geeinigt haben, können wir davon ausgehen, dass langsam wieder Leben in das The Office-Projekt kommt. Weitere Details rund um die Umsetzung könnten in den kommenden Wochen an die Öffentlichkeit kommen.

Bis dato ist noch nicht bekannt, ob einer der Original-Stars zurückkehren wird, und solang die Schauspielenden in Hollywood weiter streiken, wird sich daran nichts ändern.

Die Sitcom war ein Remake, aber wurde selbst zum Kultobjekt



The Office war selbst ein Remake der britischen Kult-Serie The Office von Stephen Merchant und Ricky Gervais. 2005 startete die erste Episode der US-Version, die den Fremdscham-Humor des Originals stark abmilderte. Steve Carell übernahm die Hauptrolle des Managers Michael Scott, zum weiteren Ensemble gehörten über die Jahre Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling und Ellie Kemper. Später kamen James Spader sowie Will Ferrell für kürzere oder längere Auftritte dazu.

Die Sitcom brachte es in neun Staffeln auf über 200 Folgen, 2013 lief das Serienfinale. The Office war keine Multicam-Sitcom wie Friends oder The Big Bang Theory, sondern wurde im Stile eine Mockumentary gedreht.

Ein großer Quotenhit war The Office im Vergleich zu den genannten Serien nicht, aber durch ihre Verfügbarkeit bei Netflix in den USA erreicht sie den Status einer Kultserie des Internet-Zeitalters, die als Quelle von Memes und Reaction-Gifs geplündert wurde. Der Subreddit DunderMifflin zählt beispielsweise über 2,3 Millionen Mitglieder.



Bei Netflix könnt ihr derzeit alle neun Staffeln der Serie streamen.