Eine der besten Serien bei Disney+ geht weiter: Staffel 2 von The Bear hat einen groben Starttermin und eine Überraschung für Fans

The Bear auf Disney+ gilt als eine der besten Serien 2022. Jetzt soll der Restaurant-Thriller bald eine zweite Staffel bekommen. Und die soll besonders üppig ausfallen.

2022 hielt viele grandiose Serien bereit, aber The Bear: King of the Kitchen war vielleicht die überraschendste unter ihnen. Der Küchen-Thriller auf Disney+, in dem ein Restaurant-Chef (Jeremy Allen White) ums Überleben kämpft, war für viele ein absolutes Highlight des Jahres. Jetzt steht fest, wann Fans mit Staffel 2 rechnen können.

Zeitraum für The Bear Staffel 2 auf Disney+ steht fest und es gibt eine Überraschung

Das berichtete jetzt das Produktionsstudio FX. Einer Twitter-Nachricht zufolge wird Staffel 2 im Frühsommer 2023 zum US-Streamingdienst Hulu kommen und ganze 10 Episoden enthalten.

Diese Überraschung dürfte viele Fans freuen, immerhin sind das ganze zwei Episoden mehr als in Staffel 1. Aber was bedeutet diese Ankündigung für deutschsprachige Fans?

Wann kommt The Bear Staffel 2 zu Disney+?

Zwischen der Hulu-Veröffentlichung in den USA und dem deutschen Disney+-Start lagen bei Staffel 1 ungefähr 3 Monate. Wir rechnen daher im Juni oder August 2023 mit weiteren Episoden. Genaueres zur Story ist noch nicht bekannt.

Freut ihr euch auf The Bear Staffel 2