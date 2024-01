Eine der besten Superhelden-Serien der letzten 5 Jahre erstmals ohne Streaming-Abo: Schnell das limitierte Steelbook sichern, bevor es ausverkauft ist

Bisher war die vielleicht beste MCU-Serie nur exklusiv im Streaming-Abo von Disney+ verfügbar. Jetzt könnt ihr den Superhelden-Kracher als limitiertes 4K-Steelbook fürs Heimkino vorbestellen.

Mit WandaVision ist 2021 die erste MCU-Serie überhaupt zu Disney+ gekommen. Bis heute zählt sie durch ihren fantastischen Einfallsreichtum und visuelle Abwechslung zu den besten Superhelden-Serien. Nach der Streaming-Exklusivität erscheint WandaVision bald erstmals als physische Edition fürs Heimkino.

Ihr solltet aber nicht zu lange warten, denn das schicke Steelbook ist streng limitiert. Vor dem Release am 1. März 2024 könnt ihr es jetzt vorbestellen.

Das bietet euch die 4K-Edition von WandaVision im Steelbook

Das WandaVision-Steelbook bringt euch die Marvel-Serie mit 4 Discs in UHD- und Blu-ray-Qualität. Neben drei Concept Artcards für Sammler:innen wird das Bonusmaterial aus folgenden Featurettes und Extras bestehen:

Eine Reise durch die Filmgeschichte: Stars und Team sprechen über die verschiedenen Sitcom-Epochen von WandaVision.



Filmmontage: Die Entstehung von WandaVision: Einblick hinter die Kulissen der MCU-Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany.



Pannen vom Dreh & zusätzliche Szenen

Amazon/Disney/LEONINE Das WandaVision-Steelbook

Darum geht es im MCU-Kracher WandaVision

In der Handlung der MCU-Serie befindet sich Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) nach dem Tod von Vision (Paul Bettany) in Avengers: Endgame in einer merkwürdigen neuen Kleinstadt-Realität, in der sie mit dem eigentlich Verstorbenen ein idyllisches Familienleben führt. Von Folge zu Folge springt WandaVision durch verschiedene Sitcom-Epochen, wobei langsam ein düsteres Geheimnis aufgedeckt wird, das alles auf den Kopf stellt.

