Aus für Squid Game, Stranger Things und mehr: Diese 27 Serien enden 2025

Egal ob Squid Game, Cobra Kai oder Stranger Things: 2025 nehmen einige beliebte Serien Abschied. Hier findet ihr die Übersicht aller Serien, deren Ende bevorsteht.

Im vergangenen Jahr gingen einige langlebige Serien wie Young Sheldon, Blue Bloods und Star Trek: Discovery zu Ende. Der Abschied von Yellowstone war für Fans zwar ein emotionaler, jedoch kein endgültiger, während das Finale der Umbrella Academy hingegen äußerst kontroverse Reaktionen hervorrief. Als wären diese Serien-Schwanengesänge nicht schon schwer genug gewesen, stehen auch 2025 wieder einige harte Serien-Trennungen bevor.

Im neuen Jahr verabschieden sich einige Netflix-Hits sowie die langlebige Fantasy-Serie Outlander, das gefeierte Star Wars-Abenteuer Andor und das Yellowstone-Prequel 1923. Ein nicht minder emotionales Ende steht mit der finalen Staffel von Stranger Things bevor, welche die Kids aus Hawkins ein letztes Mal ins Upside Down schickt.

Damit ihr euch emotional auf die Finale eurer Serienlieblinge vorbereiten könnt, stellen wir euch hier einmal die 27 Serien vor, deren Ende für 2025 bereits beschlossene Sache ist.

Netflix beendet Cobra Kai und macht Platz für ein neues Karate Kid

Serie: Cobra Kai

Endet mit Staffel 6 Teil 3

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? 13. Februar 2025

The Handmaid's Tale läuft immer noch, aber nach 6 Staffeln ist Schluss

Serie: The Handmaid's Tale

Endet mit Staffel 6

Sender: Hulu

Wann läuft das Finale? Frühling 2025

Zwei Staffeln lang lief das Karate Kid-Legacyquel Cobra Kai als Geheimtipp bei Youtube Premium, ehe Netflix die Serie übernahm, der Rest ist Geschichte. Der gefeierte Mix aus 80er-Nostalgie, Martial-Arts-Kämpfen und Teen-Drama findet nach 6 Staffeln mit den Folgen des Karate-Turniers Sekai Taikai seinen Abschluss. Das Serienfinale bedeutet jedoch nicht das Ende des Miyagi-Verse. Das wird nur drei Monate später mit einem neuen Karate Kid-Film fortgesetzt.

Praise Be! Ja, The Handmaids Tale läuft auch acht Jahre nach dem preisgekrönten Auftakt tatsächlich immer noch. Die nervenaufreibende Gesellschafts-Dystopie zählt zu den besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends und kehrt nach einer Pause von beinahe drei Jahren endlich mit Staffel 6 zurück, welche die Geschichte der ehemaligen Magd June Osborne zu einem Abschluss bringt.

Outlander beendet die romantischen Zeitreisen nach 8 Staffeln

Serie: Outlander

Endet mit Staffel 8

Sender: Starz

Wann läuft das Finale? Im Laufe des Jahres

Auch wenn Diana Gabaldons Buchvorlage der romantischen Zeitreise-Serie Outlander noch längst nicht beendet ist, müssen sich Fans schon vorher auf einen tränenreichen Abschied von Jamie und Claire sowie ihrem kleinen Fraser-Clan verabschieden. Noch vor dem Finale erscheint außerdem die Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood, welche die Liebesgeschichten der Eltern von Claire und Jamie ergründet.

Netflix-Finale für den Fantasy-Sci-Fi-Blockbuster Stranger Things

Serie: Stranger Things

Endet mit Staffel 5

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? Vsl. im Sommer 2025

Kaum eine Serie hat ihre Fans mit derart langen Pausen auf die Folter gespannt wie Stranger Things. Doch neun Jahre nach dem Start der allerersten Season wird das Tor zum Upside Down endgültig verschlossen. Wenn die Kids aus Hawkins im Jahr 1987 ein letztes Mal gegen den monströsen Vecna in den Kampf ziehen, können sich Fans auf einen epischen Blockbuster-Abschluss freuen.

Der größte Netflix-Hit überhaupt: Squid Game Staffel 3 ist die letzte

Serie: Squid Game

Endet mit Staffel 3

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? Sommer/Herbst 2025

Gerade erst hat Netflix nach über drei Jahren Wartezeit ein neues Squid Game mit Staffel 2 begonnen, da steht auch schon das Ende für den gigantischen Streaming-Hit bevor. Nach einem gemeinen Cliffhanger werden wir erst in Staffel 3 erfahren, ob Gi-hun den Frontman und seine Todesspiele wirklich stoppen kann.

You: Netflix' beliebtester Serienkiller verabschiedet sich

Serie: You - Du wirst mich lieben

Endet mit Staffel 5

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? Vsl. 1. Jahreshälfte

Netflix' liebster Serienkiller vollzieht einen letzten Tapetenwechsel. In der finalen 5. Staffel kehrt Joe Goldberg dorthin zurück, wo alles angefangen hat und beginnt in New York City ein neues Leben als Buchladenbesitzer. Aber natürlich lässt ihn seine düstere Vergangenheit nicht los – und einige Menschen haben noch eine offene Rechnung mit dem liebeshungrigen Stalker.

Bei Netflix & Co: Noch mehr schmerzvolle Serien-Abschiede 2025

Neben oben genannten Serien werden noch 21 weitere im kommenden Jahr beendet werden. Besonders Netflix-Fans müssen sich wieder auf einige tränenreiche Abschiede gefasst machen. Hier stehen abseits von Squid Game und Stranger Things bereits 9 weitere Serienenden fest.

