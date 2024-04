Eine der größten Kult-Serien der 2000er soll mit neuer Idee zurückkehren: Vor knapp 10 Jahren ist die Fantasy-Superhelden-Fortsetzung zuletzt gescheitert

Eine der besten Fantasy-Serien der 2000er soll fortgesetzt werden. Vor neun Jahren wurde sie schon einmal mit zweifelhaften Resultaten neu aufgelegt.

Helden sterben nie. So scheint es zumindest mit Blick auf das Fantasy-Franchise Heroes. Die Kult-Serie von 2006 wurde bereits 2015 mit dem Flop Heroes Reborn weitergeführt. Jetzt soll eine neue Serie namens Heroes: Eclipsed kommen.

Darum geht's in der Fantasy-Fortsetzung Heroes: Eclipsed

Wie Deadline berichtet, wird die neue Heroes-Story mehrere Jahre nach den Geschehnissen der Mutterserie spielen. Neue Helden, die gerade erst ihre übernatürlichen Kräfte entdecken, müssen sich dort neuen Herausforderungen stellen. Und treffen dort laut Bericht auch auf bereits bekannte Feinde.

Die Prämisse wird Fans an Heroes Reborn erinnern, das auf ähnlichen Story-Grundlagen aufbaut. Die erste Fortsetzung der Kult-Serie erreichte bei vielen Fans nicht die Beliebtheit des Vorgängers und endete nach einer Staffel. Selbst Produzentin Jennifer Salke zeigte sich vom Ergebnis enttäuscht, wie ScreenCrush zitiert.

Wann kommt die neue Heroes-Serie nach Deutschland?

Die neue Serie befindet sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Gegenwärtig wird sie verschiedenen Abnehmern vorgeschlagen, unter anderem auch dem Sender NBC, der der ursprünglichen Heroes-Serie eine Heimat bot. Wo sie in Deutschland läuft, ist noch nicht abzusehen. Sollte Heroes: Eclipsed in Kürze mit der Produktion starten, könnten wir uns einen Start ab Mitte 2025 vorstellen.

