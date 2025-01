Eine der größten Netflix-Serien geht mit Staffel 5 zu Ende: Neuer Teaser zu You verspricht mörderisches Finale

Serienkiller-Hit You steuert auf das Serienfinale mit Staffel 5 auf Netflix zu. Der neue Teaser zeigt Penn Badgley dort, wo vor sieben Jahren alles begann.

Seit Veröffentlichung der 1. Staffel im Jahr 2018 avancierte You - Du wirst mich lieben zu einer der erfolgreichsten und größten Serien für Netflix. Nach sieben Jahren steuert der Serienkiller-Hit mit Gossip Girl-Star Penn Badgley nun auf sein Ende zu. Der neue Teaser verspricht ein mörderisches Finale – dort, wo vor Jahren alles für Joe Goldberg begann.

Schaut hier den neuen Teaser zu You Staffel 5:

You - S05 Teaser (Deutsch) HD

Teaser zu You Staffel 5 kündigt großen Abschied der Netflix-Serie an

Im neuen Teaser sehen wir Joe Goldberg zurück im Glaskäfig unter Mooney's Buchladen in New York City, wo wir dem Serienkiller schon in Staffel 1 von You beim Morden zuschauen konnten. Staffel 5 wird also den Bogen zu den Anfängen der Netflix-Serie spannen und uns dorthin zurückbringen, wo alles begann. Dabei bereitet uns Joe mit seinem inneren Monolog auf den finalen Abschied vor.

Die 5. Staffel wird 10 Episoden umfassen und damit die Netflix-Serie nach sieben Jahren abschließen. Neben Penn Badgley kehren unter anderem Charlotte Ritchie als Kate Lockwood sowie Madeline Brewer, Griffin Matthews und Anna Camp für die neuen Folgen zurück. Diese werden am 24. April 2025 bei Netflix eintreffen.

