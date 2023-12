Eine der größten Netflix-Serien kehrt mit Staffel 3 zurück: Bridgerton-Ankündigung begeistert und frustriert Fans in nur 60 Sekunden

Bridgerton-Fans warten gespannt auf Staffel 3 des Netflix-Hits. Jetzt verrät ein Ankündigungs-Trailer das Startdatum. Die Fan-Reaktionen sind stark gespalten.

Knutschen im 18. Jahrhundert liegt voll im Trend. So wirkt es zumindest mit Blick auf die Bridgerton-Community, die mit wachsender Ungeduld auf Staffel 3 der Serie wartet. Netflix hat jetzt das Startdatum für die neuen Folgen enthüllt. Manche Fans rasen vor Begeisterung, während andere sich frustriert beschweren.

Wann kommt Bridgerton Staffel 3 zu Netflix?

Wie ein Ankündigungs-Trailer enthüllt, wird die dritte Staffel der Serie in zwei Teilen auf Netflix erscheinen. Teil 1 startet am 16. Mai 2023, Teil 2 folgt am 13. Juni. Die Staffel soll laut IMDb acht Folgen umfassen. Variety zufolge wird die Pause nach Episode 4 einsetzen.

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer zu Bridgerton Staffel 3 an:

Bridgerton - Staffel 3 Ankündigung (Deutsch) HD

Die Ankündigung ruft auf X (ehemals Twitter) sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. "Ich kann es nicht glauben", schreibt ein begeisterter Fan. "Polin kommt", scheint ein Kommentar geradezu herauszuschreien. Polin ist ein Kofferwort aus den Bridgerton-Figurennamen Penelope (Nicola Coughlan) und Colin (Luke Newton), deren Beziehung von vielen Zuschauer:innen gefeiert wird. Andere Community-Mitglieder sind allerdings überhaupt nicht in Feierlaune.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Vier Folgen im Mai und vier Folgen im Juni wäre Schwachsinn", beschwert sich ein Fan und setzt nach: "Wollt ihr mich auf den Arm nehmen?" "Ich kann es nicht fassen, dass ihr uns bis Mai warten lasst", erklärt ein anderer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich musste die Community seit März 2022 auf neue Folgen der Hauptserie warten, auch wenn mit Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte zwischenzeitlich ein Spin-off für Nachschub sorgte. Die Hauptfiguren in Staffel 3 des Netflix-Hits stehen bereits fest.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson, aber auch eine The Walking Dead-Rückkehr und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.