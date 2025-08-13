Eine der größten Schauspiellegenden aller Zeiten kehrt nach 8 Jahren zurück – hier ist das erste Bild

Eigentlich ist Daniel Day-Lewis seit 2017 im Ruhestand. Für ein Filmprojekt mit seinem Sohn Ronan kehr er aber in diesem Jahr auf die Leinwand zurück.

Der dreifache Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood) ist eigentlich seit dem 2017er-Film Der seidene Faden im schauspielerischen Ruhestand. In diesem Jahr kehrt er jedoch ins Kino zurück. Nein, Marvel hat ihm kein multimillionenschweres Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann, die Angelegenheit ist viel herzerwärmender.

Anemone ist das abendfüllende Regiedebüt seines Sohnes Ronan Day-Lewis, in dem der stolze Vater nicht nur eine Hauptrolle übernahm, sondern auch am Drehbuch mitarbeitete. Dazu gibt es jetzt das erste Bild zu sehen.

Hollywood-Legende Daniel Day-Lewis kehrt für Film seines Sohnes aus dem Schauspielruhestand zurück

Day-Lewis Senior spielt in Anemone einen zurückgezogenen Mann, der neuen Kontakt zu seinem entfremdeten Bruder (Herr der Ringe- und Game of Thrones-Star Sean Bean) aufnimmt, nachdem sie sich eines Tages im Wald begegnen. Dabei geht es um ihre bewegte, geheimnisvolle Beziehung, die durch gewaltvolle Ereignisse aus der Vergangenheit geprägt wurde.

Hier das erste Bild aus Anemone mit Daniel Day-Lewis:

Weitere Rollen haben Samantha Morton (In America), Samuel Bottomley (How to Have Sex) und Safia Oakley-Green (Out of Darkness).

Der deutsche Filmstart von Anemone erfolgt arm 13. November 2025.

Daniel Day-Lewis: Das vielseitige Gesicht des Method Actings

Als sogenannter Method Actor besagt die Hollywood-Legende, dass Daniel Day-Lewis sich bereits Monate oder auch Jahre vor dem Dreh in tiefe Charakterstudien begibt und für die Dauer des Drehs größtenteils in der Rolle bleibt. Diese außergewöhnliche Anstrengung wurde bisher dreimal mit einem Academy Award belohnt.

Als Künstler mit Behinderung in Mein linker Fuß verzichtete er am Set auf den Gebrauch seiner Arme und Hände, als Öl-Tycoon in There Will Be Blood bereitete Day-Lewis sich zwei Jahre lang auf das Raffinerie-Leben in den 1910ern vor und für seine Rolle in Lincoln las er über 100 Bücher über den US-Präsidenten.

Weitere Filme, mit denen der Engländer zu einer der größten Schauspiellegenden der US-amerikanischen Filmgeschichten wurde, sind Der letzte Mohikaner, Gangs of New York, Im Namen des Vaters oder auch Zeit der Unschuld.