Eine der meisterwarteten Netflix-Serien des Jahres: Dark-Nachfolger sieht im ersten Trailer unglaublich düster aus

Dark ist eine der besten Serien bei Netflix, nicht nur im Science-Fiction-Bereich. Bald kehrt das Team hinter dem deutschen Erfolg mit der düsteren Serie 1899 zurück.

Vor fünf Jahren schlug die Sci-Fi-Serie Dark von Jantje Friese und Baran bo Odar ein wie eine Bombe. Weltweit regte die Netflix-Serie ihr Publikum zum Spinnen wilder Theorien an und das über drei hervorragende Staffeln lang. Dieses Jahr kehrt das Dark-Team mit einer aufwendigen internationalen Produktion zurück: 1899 verspricht ein düsteres Mystery-Abenteuer und wir haben den ersten Trailer der neuen Netflix-Serie für euch.



Schaut euch den ersten Trailer für 1899 hier an:

1899 - S01 Trailer (English) HD

Worum geht's in der neuen Serie des Dark-Teams bei Netflix?

Im Jahr 1899, als zahlreiche europäische Menschen ihren Kontinent für ein besseres Leben verließen, schippert ein Dampfschiff voll mit Migranten in die neue Welt. Die Passagiere unterschiedlicher Herkunft führen ihr letztes Hab und Gut sowie Hoffnungen auf eine besser Zukunft mit. Als sie bei ihrer Reise jedoch auf ein anderes Migranten-Schiff treffen, das als vermisst galt. Denn, so die offizielle Synopsis der Serie, was sie an Bord finden, verwandelt ihre Reise in einen grauenerregenden Alptraum.

Hier könnt ihr hinter die Kulissen von 1899 schauen:

1899 - S01 Clip Behind the Scenes (English) HD

Wann kommt 1899 zu Netflix?

1899 soll im Herbst oder Winter 2022 zu Netflix kommen. Die Serie besteht aus acht Episoden. Zur Besetzung gehören Emily Beecham (Cruella) und Andreas Pietschmann (Dark). Beim Dreh setzten Jantje Friese und Baran bo Odar übrigens auf ein sogenanntes Volume-Set, das schon bei The Mandalorian als Alternative zum gängigen Green Screen zum Einsatz kam. Mehr dazu findet ihr in diesem Artikel zu 1899 bei Netflix.

