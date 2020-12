Eine Leiche & viel schwarzer Humor: Unter Freunden stirbt man nicht vom Der Vorname-Macher streamt jetzt auf TVNOW

Vier Freunde, der Nobelpreis und eine Leiche sind die Zutaten von Unter Freunden stirbt man nicht. Die schwarzhumorige Serie streamt jetzt exklusiv bei TVNOW.

Eine Leiche kann die Wochenendplanung mächtig durcheinander bringen. Für den Freundeskreis in der neuen Serie Unter Freunden stirbt man nicht wird sie zum müffelnden Beginn einer schwarzhumorigen Farce.

Denn die Herrschaften starten eine Vertuschungsaktion, die wilde Blüten und manch grotesken Moment treibt. Immer im Zentrum des Geschehens: Filmleiche Walter Sittler, der so einiges über sich ergehen lassen muss. Womit nicht nur der Verwesungsprozess gemeint ist.

An Humor mangelt es der neuen TVNOW-Serie mit Iris Berben und Heiner Lauterbach also nicht gerade. Und an Herz ebenfalls nicht.

Unter Freunden stirbt man nicht auf TVNOW: Der Nobelpreis ist an allem Schuld

Angesiedelt ist die fix bingebare Serie auf halben Wege zwischen Danny Boyles Kleine Morde unter Freunden und Sönke Wortmanns Der Vorname. Es beginnt tragisch: Annette (Adele Neuhauser) findet ihren langjährigen Freund Hermann (Walter Sittler) tot in seiner Wohnung vor.

Doch was sonst Stoff für ein tränenreiches Drama oder einen Krimi geben würde, schlägt in eine schwarze Komödie um. Der angesehene Wirtschaftswissenschalfter Hermann war nämlich einer der Favoriten für den Nobelpreis. Wird sein Tod vor der Bekanntgabe publik, ist die Auszeichnung (samt Preisgeld) futsch.

Mit ihren Freund/innen Joachim (Heiner Lauterbach), Ella (Iris Berben) und Friedrich (Michael Wittenborn) schmiedet Annette einen Plan. Fünf Tage wollen sie Hermanns Tod geheim halten. Fünf Tage, bis der Nobelpreis bekannt gegeben wird. Fünf Tage, die ihre Spuren auf der Leiche hinterlassen.

Immer Ärger mit Hermann: Das erwartet euch in der TVNOW-Serie

Ein morbider Grundton ist dank der "Präsenz" von Hermann selbstverständlich gegeben. Schon bald genügen die Räucherstäbchen nämlich nicht mehr, um sein Ableben zu verbergen. Damit neugierige Verwandte und Kolleg/innen abgewimmelt werden, müssen sich die durchtriebenen Vier allerhand Lösungen einfallen lassen - welche die Situation nicht immer entschärfen, eher im Gegenteil.

So eskaliert der fixe Plan von Episode zu Episode, was zu zahlreichen unterhaltsamen Verwicklungen führt. Dabei zielen die scharfen Pointen des Drehbuchs vor allem auch auf den Freundeskreis im Zentrum der Geschichte ab.



Auf den ersten Blick haben es sich Annette, Ella, Joachim und Friedrich bequem gemacht im Leben. Ihr aufgeblasenes Selbstbild wird von den Verwicklungen der Serie allerdings wiederholt durchlöchert. Zum Wohle der Lachmuskeln.

Hermann ist das Herz von Unter Freunden stirbt man nicht

Die Voraussetzung dafür bildet auch die Erzählweise. Die vier Episoden à 40 Minuten fokussieren sich jeweils auf eine der Figuren. Dabei bildet das Verhör mit der Polizei den Rahmen. Wir wissen von Anfang an, dass etwas mächtig schief laufen wird. Der Weg ist also das unterhaltsame Ziel in Unter Freunden stirbt man nicht.

Dieser Weg führt uns als Zuschauende auch immer näher an Hermann heran. Der skurrile Plan fördert nämlich nicht nur die kriminelle Energie der gesitteten Akademiker zutage. Er erinnert sie auch zunehmend daran, was sie verloren haben.

Das Team der TVNOW-Serie - U.a. mit dem Autor von Der Vorname

Die Idee von Unter Freunden stirbt man nicht geht auf den Roman Stockholm der preisgekrönten Schriftstellerin Noa Yedlin zurück. In Israel wurde die Geschichte bereits für eine gefeierte Serie adaptiert. Daraufhin machte sich Claudius Pläging an die spezifisch deutsche Version.

Der Autor von Unter Freunden stirbt man nicht kennt sich mit gutbürgerlicher Doppelmoral aus. Immerhin adaptierte er bereits Der Vorname mit Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst und (ebenfalls) Iris Berben für das Kino.

Inszeniert wurden die vier Episoden der Serie wiederum von Felix Stienz. Nach mehreren Aufsehen erregenden Kurzfilmen gab Stienz sein Kinodebüt mit dem lakonischen Roadmovie Puppe, Icke und der Dicke. Danach sammelte er umfangreiche Serien-Erfahrung. Nicht zuletzt deswegen fühlt sich Unter Freunden stirbt man nicht wie aus einem Guss an. Das kleine, aber starke Ensemble und die überschaubare Episodenzahl tun ihr Übriges.

Alle vier Folgen von Unter Freunden stirbt man nicht sind seit dem 17. Dezember auf TVNOW abrufbar.

