Eine The Rookie Staffel 7-Folge wird alle Fans von Tim und Lucy glücklich machen: Ihr könnt sie jetzt schon auf Deutsch streamen

The Rookie-Fans mussten in Staffel 6 die schockierende Trennung von Lucy und Tim verkraften. Alle Chenford-Anhänger:innen haben in Staffel 7 nun endlich wieder Grund zur Freude.

Romeo und Julia, Jack und Rose, Ross und Rachel, Tim und Lucy... so sahen es zumindest The Rookie-Fans über Staffeln hinweg und feuerten das Serien-Paar mit dem Spitznamen Chenford bei ihrer aufkeimenden Beziehung von Episode zu Episode an. Doch dann folgte ein absoluter Schock-Moment: Tim (Eric Winter) schickte Lucy (Melissa O'Neil) in Staffel 6 plötzlich in die Wüste und das Traumpaar schien Geschichte zu sein.

Nach langsamen Wiederannäherungsversuchen dürfen sich Chenford-Fans in Staffel 7 nun endlich wieder freuen. Denn eine Folge der neuen Season hat es ganz besonders in sich. Und das beste: Ihr könnt sie jetzt sofort auf Deutsch streamen.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Rookie Staffel 7!

Ein Traum für Chenford-Fans: Tim und Lucy nähern sich in The Rookie Staffel 7 Folge 6 wieder an

In der verheißungsvollen Folge mit dem Titel Die Gala steht der Valentinstag für die Rookie-Besatzung bevor. Tim und Lucy werden ausgerechnet gemeinsam für den vollkommen unromantischen Auftrag ausgewählt, vor der Polizeistation einen "Verrate deine:n Ex"-Stand zu betreiben.

Abends erwartet die Polizist:innen des LAPD schließlich die Spendengala von Luna Grey, wo Tim in eine trunkene und gewaltsame Auseinandersetzung gerät. Lucy eilt ihm zur Hilfe und bietet an, den blutigen Schnitt an seinem Hals zu verarzten. Dabei kommen sich die beiden Ex-Liebenden wieder näher ‒ und landen im Bett.

Melissa O'Neil erklärte im Interview mit TV Guide , dass diese Entwicklung für Lucy nicht geplant gewesen sei, sondern ihre Figur hier einem Moment nachgab:

Ich glaube nicht, dass sie, wenn sie zu ihm geht, darüber nachdenkt, mit ihm im Bett zu landen. [...] Aber wenn sie dann dort ist, während sie sich um ihren Kram kümmert, die Bandage fertig macht, ist er auf einmal genau da. Wir alle kennen diesen Moment, wenn man einer Person in die Augen schaut, und denkt, 'Nein. Nicht das.' Es ist eine unausgesprochene Sache, sie kann nicht anders. Es ist der Moment, der keiner Worte bedarf.

Chenford-Fans sollten sich daher jedoch nicht zu früh freuen, denn die beiden versuchen sich danach erstmal inständig davon zu überzeugen, dass der Valentinstags-Sex nur eine einmalige Sache war. Ob dieser Versuch erfolgreich bleibt, könnt ihr schon jetzt in weiteren Episoden streamen.

Wann und wo läuft The Rookie Staffel 7?

Die 7. Staffel von The Rookie läuft in den USA aktuell auf ABC. Wenige Tage nach US-Ausstrahlung landen die neuen Folgen bereits bei WOW im Streaming-Abo *. Dort stehen aktuell Folge 1 bis 9 als deutsche Synchronfassung zur Verfügung. Immer freitags dürfen sich Fans aktuell über eine neue Episode freuen.

