Die beiden größten Feinde in The Rookie Staffel 7 sind im wahren Leben verlobt

In der 7. Staffel von The Rookie wollen sie einander umbringen – in der Realität sind diese zwei Stars aber ein Herz und eine Seele.

Für zwei The Rookie-Darsteller:innen geriet eine besondere Folge aus Staffel 7 zur Herausforderung: Während sie in der Realität verlobt sind, gehen sie in ihren Rollen aufeinander los. Jetzt erzählt Bailey-Darstellein Jenna Dewan, wie es wirklich ist, gegen ihren Verlobten und Jason-Darsteller Steve Kazee seit vielen Folgen anzutreten.

In The Rookie Staffel 7 fliegen bei Bailey und Jason die Fetzen

Wie Variety erst kürzlich berichtete, kam es am Set von The Rookie zu einer absurden Situation für Jenna Dewan und ihren Verlobten Steve Kazee.

In der Serienwelt stellen sie die Feuerwehrfrau Bailey Nune und ihren aggressiven Ex-Ehemann Jason Wyler dar. Bereits in Staffel 6 war es zu einigen unheilvollen Begegnungen gekommen. In Staffel 7, Folge 5, mit dem Titel Der letzte Tag entführt Jason seine Ex sogar. Er will sie töten. Wie Fans sich denken können, endet dies nicht gut. Für Jason.

Denn Bailey bricht ihm nicht nur den Arm. Die Begegnung der beiden wird noch für viel Diskussionsstoff unter Fans sorgen.

Jenna Dewan hatte Spaß, ihren Verlobten zu verkloppen

Im Interview erklärte Jenna Dewan, wie sich die herausfordernden Szenen anfühlten:

In unserer ersten Szene hatten wir einen echten Moment, in dem wir sagten: 'Oh, Gott sei Dank, wir arbeiten gut zusammen!' Das hätten wir bis zu The Rookie nicht gewusst. Ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht, einen wirklich bösen Kerl zu spielen – einfach richtig, richtig böse – und es hat mir Spaß gemacht, mich auf ihn einzulassen.

Der Gegensatz hätte aber kaum heftiger sein können, denn auch das gemeinsame Baby war mit am Set:

Wir wurden also in diesen verrückten Autokampf hineingestoßen – wir haben uns gegenseitig verprügelt, herum geschmissen und angeschrien – während unser Neugeborenes im Wohnwagen war und ich hin und her fuhr, um es zu stillen. Wir hatten alle Farben des emotionalen Spektrums zusammen.

Anscheinend hat das Paar aus der außergewöhnlichen Situation das Beste herausgeholt und sah es als unerwartete Bereicherung.

Staffel 7 von The Rookie könnt ihr aktuell bei WOW streamen.