Einen der größten Filme aller Zeiten in limitierter, neuer Mega-Edition sichern: Epos von absolutem Blockbuster-Gott gewann 11 (!) Oscars

Der Blockbuster Titanic vereint Katastrophenfilm mit einer berührenden Liebesgeschichte. Bald erscheint James Camerons Epos in einer neuen überragenden Edition, die ihr jetzt schon vorbestellen könnt.

Jack und Rose aus Titanic gehören wohl noch immer zu den bekanntesten Paaren der Filmgeschichte und bedeuteten für die beiden damaligen Jungschauspieler:innen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio den großen Durchbruch. Jedoch hätte DiCaprio die Rolle aufgrund seiner Star-Allüren fast nicht bekommen.

Anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum wurde der epische Blockbuster unter Aufsicht von Meisterregisseur James Cameron remastered. Am 3. Mai erscheint er in einer umfangreichen und limitierten Collector's Edition mit vielen Sammlerstücken, die bereits jetzt vorbestellt werden kann.

Das enthält die 4K Collector's Edition von Titanic

In der Titanic Collector's Edition sind drei Discs enthalten. Der Film liegt in einer Kinofassung/Uncut vor, bei einer Laufzeit von 194 Minuten auf 4K Ultra HD und Blu-ray. Auf der dritten Disc befindet sich auf Blu-ray das über 15 Stunden umfassende Bonusmaterial.

Die aufwändig gestaltete und limitierte Edition enthält exklusive Sammlerstücke in englischer Sprache. Darunter findet ihr einen Hardcover-Bildband mit selten gezeigten und beeindruckenden Behind-the-Scenes Fotos, einen detaillierten Schiffsplan mit Ortsangaben von zehn Schlüsselszenen, mit Filmzitaten und Notenblätter des Hit-Songs My Heart Will Go On von Céline Dion.

Außerdem enthält die Collector's Edition reproduzierte Sammlerstücke von Filmrequisiten wie den Boarding-Pass, die Eintrittskarte, die Menüs der 1., 2. und 3. Klasse sowie Notizen von Rose an Cal und von Jack an Rose.

Das Bonusmaterial der neuen Titanic-Edition

Auf der dritten Disc befindet sich das umfangreiche Bonusmaterial mit teils neuen Inhalten.

Neu: Fan Art Bildergalerie

Fan Art Bildergalerie Neu: Titanic: Herzensgeschichten mit neuen Interviews mit James Cameron, Jon Landau und Kate Winslet

mit neuen Interviews mit James Cameron, Jon Landau und Kate Winslet Neu: Titanic – 25 Jahre später mit James Cameron

mit James Cameron Titanic: Behind the Scenes mit Produzent Jon Landau

Titanic: Jon Landau Trailer Präsentation

und mehr

11-facher Oscargewinner: DiCaprio hätte fast nicht darin mitgespielt

Titanic führt zusammen mit Ben Hur und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs die Liste der meisten Oscar-Gewinne an. Neben den 11 gewonnen Trophäen gab es noch drei weitere Nominierungen. Lange Zeit war Titanic der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten, bis Blockbuster-Regisseur James Cameron sich mit Avatar selbst überbot.

Schauspieler Leonardo DiCaprio ist als charismatischer Künstler Jack Dawson perfekt besetzt, doch aufgrund seiner Allüren wäre ihm die Rolle fast durch die Lappen gegangen, wie Cameron in einem Interview 2022 gegenüber GQ berichtete. Kate Winslet hatte den Regisseur sofort begeistert und zunächst überzeugte auch DiCaprio in einem ersten Treffen.

Cameron wollte sich allerdings von der Chemie der beiden in einem Screentest überzeugen, womit Leo nicht einverstanden war. Er sagte, er mache keine Probelesung, woraufhin der Regisseur ihm ein Ultimatum stellte, wenn Leo keinen Screentest mache, könne er gehen. Immerhin würde Cameron zwei Jahre mit der Produktion und Postproduktion des Films verbringen und müsse sich bei dem Casting sicher sein.

Sichtlich schlecht gelaunt stimmte Leo dem Test mit Kate zu, doch sobald 'Action' gerufen wurde, schlüpfte er in seine Rolle und konnte auf ganzer Linie überzeugen. Die Chemie vor der Kamera stimmte auch dahinter, Leo und Kate sind auch nach über 25 Jahren noch enge Freunde. Mehr über die Hintergründe von Titanic erfahrt ihr dann im umfangreichen Bonusmaterial in der Collector's Edition.

