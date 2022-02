Einer der beliebtesten Serien-Starts bei Amazon: Reacher wird um 2. Staffel verlängert

Reacher bei Amazon macht den Weg frei für eine 2. Staffel, die jetzt bestätigt wurde. Doch wovon könnten die neuen Folgen der Serie mit Alan Ritchson handeln?

Erste am Freitag hat Einzelgänger und Freizeit-Detektiv Reacher bei Amazon Prime Video sein Serien-Debüt gegeben. Der von Alan Ritchson gespielte Held befasste sich in den ersten acht Episoden mit brutalen Verbrechen in Georgia. Das hat offenbar viel Interesse geweckt. Denn schon nach wenigen Tagen hat Amazon die 2. Staffel von Reacher bestellt.

Reacher ist einer der beliebtesten Serien-Starts bei Amazon

So schnell geht es im Streaming-Geschäft eher selten. Die Adaption des ersten Reacher-Romans von Lee Child sei in den ersten 24 Stunden einer der 5 am meisten gesehenen Serien-Starts in der Geschichte von Amazon gewesen, wie der Hollywood Reporter berichtet. Zahlen wurden aber nicht genannt.



Darüber hinaus gab der Streaming-Dienst laut Deadline bekannt, dass die Serie eine der am besten bewerteten Eigenproduktionen bei Amazon sei mit einer Durchschnittsbewertung von 4,7 von 5 Sternen.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Ende von Staffel 1.

Wohin es Jack Reacher in seinem nächsten Abenteuer führt, bleibt vorerst unserer Spekulation überlassen. Denn am Ende von Staffel 1 macht sich der Einzelgänger wieder auf den Weg. Er verlässt das Städtchen Margrave und seine neuen Bekanntschaften Oscar Finlay (Malcolm Goodwin) und Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald) so wie er die Serie begann: in T-Shirt und Jeans, ohne Gepäck, allein auf einer Landstraße. Wie geht es nun mit ihm weiter?

Welcher Roman von Lee Child wäre die Vorlage für Reacher Staffel 2?

In einem früheren Interview mit Slash Film wurde Showrunner Nick Santora nach der Zukunft von Jack Reachers Serien-Abenteuern gefragt. Dabei legte er sich weder auf seinen Lieblings-Roman von Lee Child fest, noch deutete er an, welches Buch als nächstes drankommt. Aber er beschreibt seine Denkweise bei der Auswahl:

Am Ende müssen wir unterhalten. Also was unterhält die Leute? Es kann nicht [nach der Devise] gehen 'Naja, mein Lieblingsbuch ist dieses hier'. Man denkt eher: 'Ja, das ist toll. Aber das ähnelt ein bisschen zu stark dem, was wir gerade gemacht haben. Wir sollten also vielleicht ein paar Staffeln zwischen diesen beiden [Büchern] haben.'

Staffel 1 basierte auf Lee Childs Roman Killing Floor (DT.: Größenwahn)* und folgte einem klassischen Krimi-Plot in einer kleinen Stadt. Das zweite Buch über Jack Reacher, Die Trying (DT.: Ausgeliefert) * aus dem Jahr 1998, hat eine ganz andere Grundidee: Darin werden Reacher und eine weitere Person entführt und finden sich tausende Kilometer entfernt von ihrem ursprünglichen Aufenthaltsort wieder. Das klingt zumindest nach etwas Abwechslung im Vergleich zu Staffel 1. Ob das Santoras Kriterien genügt, wissen wir aber nicht.

Da Lee Child bisher 26 Romane sowie mehrere Kurzgeschichten über Jack Reacher geschrieben hat, stehen dem Showrunner und seinem Team so einige unterschiedliche Storys zur Auswahl für Staffel 2.

Wann könnte eine 2. Staffel von Reacher zu Amazon kommen?

Da Amazon die neuen Folgen von Reacher so schnell bestellt hat, können wir eigentlich schon mit einem Start Anfang 2023 rechnen. Offizielle Informationen zum Dreh- oder Serien-Start fehlen allerdings.

