Amazons neue Reacher-Serie präsentiert schon jetzt den idealen Fast and Furious 10-Bösewicht

Der neue Jack Reacher sieht aus wie der geborene Fast and Furious 10-Bösewicht. Ein Tom Cruise hätte der Serie bei Amazon Prime Video aber besser getan.

Bestseller-Autor Lee Child erschuf seinen muskulösen Hobby-Sherlock Jack Reacher einst in seinem Ebenbild. Und eines ist ziemlich sicher: Tom Cruise sieht nicht so aus wie dieser Romanheld. Trotzdem spielte er in zwei Filmen (einer davon richtig gut!) Jack Reacher. Für das Casting hagelte es damals Kritik.

Gegenwind dieser Art geht eine neue Serie bei Amazon Prime Video heute demonstrativ aus dem Weg. Denn Reacher klebt an der Vorlage von Lee Child – und trotzdem wird Tom Cruise vermisst.

Schaut euch den Trailer für Reacher bei Amazon an:

Reacher - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Der neue Jack Reacher wäre ideal als Bösewicht für Fast and Furious 10

Alan Ritchson (Titans, Smallville) spielt den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher. Im Auftakt der acht Episoden langen Staffel wird er in einer kleinen Stadt in Georgia aufgegriffen. Er soll jemanden ermordet haben und was soll man sagen? Er sieht ziemlich verdächtig aus. Ein Fremder, der nur mit T-Shirt, Jeans und Zahnbürste bewaffnet ist, löst Alarmglocken aus. Das ist nämlich das Frappierende an seiner Gestalt: Egal, wohin er kommt, der Hüne läuft durch die Straßen, als gehöre er eben da hin.

Das muss man als Einwohner erstmal akzeptieren. Ganz besonders, weil dieses Städtchen im amerikanischen Süden dunkle Geheimnisse hortet wie Bodybuilder ihre Beutel voll Whey-Protein.

Reacher, wie er genannt werden will, sieht aus wie der geborene Bösewicht für Fast and Furious 10. Bösewicht, nicht Star, aber dazu später mehr. Ein Muskelprotz, wie er im Buche steht, ist er, ausgestattet mit dem (weniger neurotischen) Intellekt von Sherlock. Deswegen beweist er auch schnell seine Unschuld. Statt aber wie geplant weiterzuziehen, setzt sich Reacher wegen einer persönlichen Verbindung fest in dem Ort. Er will die Hintermänner des Verbrechens zur Strecke bringen. Schon bald konfrontiert er die bösen Buben deshalb nicht nur mit seinem Intellekt, sondern auch mit seiner erstaunlichen Brutalität.

© Amazon Reacher

Dieser Reacher teilt seine Umwelt offenbar in zwei Kategorien ein: Menschen, die er toleriert, und Menschen, die er tötet. Das Konzept "verletzt am Leben lassen" ist seines nicht. Die gelegentlichen Actionszenen beeindrucken durch ihre Härte und kreative Waffenwahl und Ritchson zertrümmert glaubwürdig Arme, Beine und Köpfe. In erster Linie erzählt Reacher aber eine Kriminalgeschichte mit Unmengen Exposition, die sie manchmal in cleveren Dialogen verpackt. Manchmal nicht.



Tom Cruise hätte Reacher nicht gerettet, aber zumindest verbessert

Wenn also die Geschichte sich zieht und es der Inszenierung an Atmosphäre fehlt, dann braucht es Strahlkraft im Zentrum. Dann braucht es einen Star. Oder zumindest einen anderen Hauptdarsteller als Alan Ritchson. Der durchaus fähige Schauspieler verbringt sechs Folgen damit, sich in eine klar vorgegebene Reacher-Form zu pressen.

Er ist groß, blond, sichtbar stark und im richtigen Alter für diese Adaption des ersten Reacher-Romans Größenwahn (OT.: Killing Floor). Auf dem Papier stellt er die perfekte Besetzung dar. Aber eben nur da.

Schaut euch den Trailer für Jack Reacher mit Tom Cruise an:

Jack Reacher - Trailer (Deutsch) HD

Ritchson scheitert nämlich daran, diese Romanfigur zu einem eigenständigen Serien-Helden zu machen, so wie Tom Cruise das Geschöpf von Lee Child in Kino-Reacher verwandelte. Dieser Recke aus Jack Reacher und Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück war sehr wohl ein Tom-Cruise-Held. Aber er fiel durch eine gewisse Knappheit und Härte auf, die seinem Ethan Hunt aus den Mission: Impossible-Filmen zum Beispiel fehlt.

Ob man nun in einer Rolle verschwindet oder sie mit dem eigenen Star-Charisma aufbläst, sei den Mimen überlassen. Hauptsache, diese Figuren ziehen die Blicke magisch auf sich, egal ob sie sich unterhaltsame Wortgefechte liefern oder offensichtliche Erkenntnisse in einem Mordfall rekapitulieren.

Die Amazon-Serie kann sich von der Vorlage nicht lösen

Alan Ritchson könnte als Bösewicht brillieren oder als Teamplayer. Reacher tragen kann er aber nicht. Es wäre jedoch unfair, ihm allein die Schuld am Endprodukt zu geben. Denn insbesondere der erste Reacher-Film zeigt, was einen Krimi-Plot abseits eines Superstar-Castings über den Durchschnitt heben kann: Der individuelle Ton eines Filmemachers wie Christopher McQuarrie zum Beispiel oder das bizarre Stunt-Casting von Werner Herzog als Bösewicht.

Es sind Elemente, die einer Adaption zum Eigenleben verhelfen. Dafür braucht es kein großes Budget, sondern Kreativität. Reacher hingegen stellt sich schon nach wenigen Episoden als fantasielos heraus. Denn noch einschüchternder als die Physis von Alan Ritchson ist offenbar der Schatten von Lee Child.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

