Einer der bestbezahlten TV-Darsteller: So viel verdiente NCIS-Star Mark Harmon

In Navy CIS war Mark Harmon als Gibbs 18 Staffeln lang in jeder Folge zu sehen. Der TV-Star konnte dadurch ein beachtliches Vermögen anhäufen.

Ohne Mark Harmon ist Navy CIS gar nicht denkbar. Der Schauspieler war in seiner Paraderolle als Special Agent Leroy Gibbs einer der größten Stars der Serie und begleitete NCIS unglaubliche 18 Staffeln lang. Da Harmon vor seinem Ausstieg in Staffel 9 in jeder Folge dabei war, konnte der Darsteller viel Geld anhäufen. Hier erfahrt ihr, wie hoch das Vermögen von Mark Harmon dank NCIS ist.

Mark Harmon war durch NCIS einer der bestbezahlten TV-Stars

Laut Quellen wie Hello! verdiente der Schauspieler pro NCIS-Folge gut 525.000 Dollar. Damit zählt Harmon nicht zu den bestbezahlten TV-Stars pro Episode. Hier verdienen Darsteller wie Kevin Costner für Yellowstone mit 1 Millionen Dollar pro Folge definitiv mehr Geld.

Bei Harmon kommt aber die extreme Langlebigkeit und der Umfang des TV-Hits dazu. Der Gibbs-Darsteller war in 18 Staffeln dabei, von denen fast jede auf 23 oder 24 Folgen kommt. Insgesamt soll das Vermögen des Schauspielers laut Looper um die 100 Millionen Dollar betragen.

Wann startet NCIS Staffel 21?

Seit Februar 2023 steht fest, dass die Hit-Serie auch eine 21. Staffel bekommt. Ein Start-Termin ist aber noch nicht bekannt. Aufgrund des aktuellen Hollywood-Streiks der Drehbuchautor:innen kann sich die Produktion noch verzögern.

