Einer der besten Filme aller Zeiten in 4K Limited Edition: Bildgewaltiges Meisterwerk geht über 3 Stunden

Bald erscheint einer der größten Film aller Zeiten in einem 4K Special Edition Steelbook im Heimkino. Die Rede ist von David Leans bildgewaltigem Meisterwerk Lawrence von Arabien mit Peter O'Toole.

David Lean hat im Lauf seiner Karriere viele Leinwandepen geschaffen, die in ihrem gesamten Ausmaß kaum zu fassen sind. Angefangen bei dem Kriegsfilm Die Brücke am Kwai bis zum Epos Doktor Schiwago: Leans Kino ist eines voller großer Bilder. Die größten Bilder hat er in seinem Meisterwerk Lawrence von Arabien gebündelt. Der über 200 Minuten lange Monumentalfilm begeistert mit großen Schlachten und feiner Psychologie.

Am 9. Juni 2022 erscheint der bildgewaltige Klassiker Lawrence von Arabien erstmals in einem 4K Special Edition Steelbook im deutschen Heimkino.

Lawrence von Arabien in 4K: Das ist über die Edition bekannt

Bisher gab es Lawrence von Arabien in Deutschland nur als Teil der Columbia Classics Vol. 2 Box * in 4K UHD-Qualität auf Disc im Handel. Mit der Veröffentlichung im Juni gibt es das Wüsten-Epos endlich auch als Einzelveröffentlichung. Bei der Erstauflage handelt es sich dabei um eine Limited Edition zum 60. Geburtstag des Films:

Bei Amazon bezahlt ihr gegenwärtig 33,99 Euro für die Edition. Für die Ultra HD-Version diente das originale 65mm-Negativ als Grundlage, mit exzellenten Ergebnissen in Sachen Bildqualität. Dazu gibt es die deutsche Tonspur als DTS-HD Master und die englische zusätzlich in Dolby Atmos-Qualität.

© Sony Lawrence von Arabien 60th Anniversary Limited Edition

Die Edition besteht insgesamt aus 4 Discs mit dem Film und zahlreichen Extras, darunter ein nicht benutzter internationaler Prolog und vieles mehr.

Einer der besten Filme aller Zeiten: Darum lohnt sich Lawrence von Arabien

Die Grundlage von Lawrence von Arabien bildet der Kriegsbericht Die sieben Säulen der Weisheit, der von T.E. Lawrence (Peter O'Toole) selbst geschrieben wurde. Die Geschichte erzählt von einer unmöglichen Mission: Während des Ersten Weltkriegs wird Lawrence damit beauftragt, die türkischen Besatzer auf der arabischen Halbinsel zu besiegen.



Allein gelingt ihm das jedoch nicht. Lawrence muss die verfeindeten Beduinenstämme vereinen, damit er sich gegen die türkische Streitmacht zur Wehr setzen kann. Fortan versucht er, das Vertrauen von den Beduinenfürsten Ali ibn el Kharisch (Omar Sharif), Auda Abu Tayi (Anthony Quinn) und Prinz Faisal (Alec Guinness) zu erlangen.

David Lean verwandelt den Werdegang ein T.E. Lawrence in ein mitreißendes Wüstenepos, das mit spannenden Figuren, komplexen Entscheidungen und atemberaubenden Aufnahmen aufwartet. Kein Wunder, dass Lawrence von Arabien 1963 mit sieben Oscars bedacht wurde, u.a. Bester Film, Beste Regie und Beste Kamera.



Der Einfluss des Films ist heute noch zu spüren. Erst kürzlich verbeugte sich The Mandalorian-Schöpfer Jon Favreau mit der zweiten Folge von Das Buch von Boba Fett vor Lawrence von Arabien. Im heißen Wüstensand von Tatooine spiegelt er Teile der Geschichte mit dem legendären Kopfgeldjäger – inklusive Zugüberfall.

