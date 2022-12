Einer der besten Katastrophenfilme wird tatsächlich fortgesetzt – aber wird er seinen berühmtesten Moment toppen?

Der 90er-Katastrophenfilm Twister bekommt endlich Teil 2. Mit definitivem Starttermin. Und hoffentlich einer Fortsetzung zur skurrilsten Szene des Blockbusters.

Die Tornado-Hatz Twister gilt als einer der beliebtesten Katastrophenfilme der 1990er. 28 Jahre später soll mit Twisters endlich ein Sequel in die Kinos kommen. Die Messlatte der legendären Kuh-Szene muss die Fortsetzung aber erst einmal erreichen.

Katastrophenfilm-Fans erinnern sich bei Twister vor allem an die Kuh-Szene

Denn wer nicht gerade ein absoluter Twister-Überfan ist, hat bei dem Katastrophenfilm von 1996 besonders diese Szene sofort im Kopf. Als die Sturmjäger Jo (Helen Hunt) und Bill (Bill Paxton) gerade gefährlich nahe an einen Tornado geraten, schwebt mehrmals eine vom Wind mitgerissene Kuh an ihrem Auto vorbei. Es ist der bizarre Höhepunkt einer besonders packenden Sequenz.

Schaut euch hier die Kuh-Szene auf Englisch an:

An solche genialen Momente muss das Sequel erst einmal anschließen. Da neben dem Vorgänger selbst mittlerweile aber auch die Szene Kultstatus erreicht hat, ist ein augenzwinkernder Verweis in der Fortsetzung gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und mittlerweile wissen Fans auch, wann sie mit Teil 2 rechnen können.

Wann kommt Twister 2 ins Kino?

Twister soll am 19. Juli 2024 in die US-Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es aber der 18. Juli 2024. Regie führt Minari - Wo wir Wurzeln schlagen-Macher Lee Isaac Chung.

