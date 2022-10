Einer der besten Katastrophenfilme mit realistischem Weltuntergang heute in der Free-TV-Premiere – Teil 2 ist schon in Arbeit

Greenland mit Gerard Butler ist einer der besten Katastrophenfilme überhaupt und heute in der Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen. Nach dem Erfolg des ersten Teils ist Greenland 2 bereits in Arbeit.

Die letzten 10 Jahre haben wir kaum richtig gute Katastrophenfilme bekommen. Deepwater Horizon und The Wave - Die Todeswelle waren Ausnahmen. Umso größer war die Freude 2020, als sich Gerard Butlers Actionstreifen Greenland als ein waschechter Weltuntergangs-Thriller zum Mitfiebern und Mitleiden entpuppte.



Greenland läuft heute um 22.00 Uhr in der Free-TV-Premiere bei ZDF .

Heute in der Free-TV-Premiere: Worum geht's in Greenland mit Gerard Butler?

Ein riesiger Komet (damit ist eigentlich schon alles gesagt) bricht im All in Dutzende Einzelteile, die unsere Erde ins Chaos stürzen werden. Inmitten des Weltuntergangs versucht John Garrity (Gerard Butler) seine entfremdete Frau Allison (Morena Baccarin) und seinen Sohn Nathan in Sicherheit zu bringen.

© Tobis Greenland

John hört von einem angeblichen Zufluchtsort, einem Bunker in Grönland - daher kommt auch der Titel des Films. Er begibt sich mit seiner Familie auf eine gefährliche Reise. Nicht nur stürzen die Kometenteile die Welt ins Chaos, auch werden die Menschen um sie herum immer misstrauischer und panischer.

Realistischer Weltuntergang: Warum sich Greenland lohnt

Greenland macht aus der Not eine Tugend: Mit angeblichen läppischen 35 Millionen US-Dollar gedreht, verzichtet der Film auf allzu große CGI-Zerstörung und nutzt zwischenmenschliche Spannungsmomente in einer untergehenden Welt.

Ein Komet zerbricht und ein Kometenregen durchlöchert die Erde. Das haben wir schon ab und an gesehen und damit schürt der Film eine Urangst vor dem Weltuntergang. Viele Katastrophenfilme wussten das in riesigen Spektakeln auszuschlachten. Was Greenland ausmacht, ist, dass er ganz dicht an Gerard Butler bleibt, der weder übermenschliche Kräfte besitzt, noch ins All fliegen kann.

Greenland ist kein neues 2012 und kein zweites Armageddon. In Greenland sehen wir keinen Actionhelden beim Weltretten, wie kurz zuvor noch Gerard Butler in Geostorm. Wir sehen einen Familienvater, der durch eine untergehende Welt stolpert, damit er und seine liebsten Menschen überleben können.

Greenland 2: Wann startet das Sequel? Ist Gerard Butler dabei?

Wenn ihr Greenland noch nicht gesehen habt, dann informiert euch lieber erst nach dem Film über die Mitwirkenden des zweiten Teils.

© Tobis Greenland

Aufatmen für Fans: Sowohl Gerard Butler als auch Morena Baccarin überleben Teil 1 und sind auch in Greenland 2 dabei. Das Sequel trägt den Titel Greenland: Migration und befindet sich derzeit in Vorproduktion.

Worum geht's in Greenland: Migration? Der Kometenregen ist überstanden und die Überlebenden trauen sich wieder aus dem Bunker in Grönland. Wie der Name des Sequels schon sagt, müssen sich die verbleibenden Menschen nun auf die Suche nach geeigneten Lebensumgebungen machen. Dabei folgen wir erneut der Familie Garrity, diesmal in der harschen Postapokalypse.

Fans wird es außerdem freuen, dass der Regisseur des ersten Teils, Ric Roman Waugh, auch Greenland 2 dreht.

Mehr Endzeit- und Sci-Fi-Filmtipps gibt's im Moviepilot-Podcast

Wenn ihr noch mehr Weltuntergang und Zukunftsszenarien sucht, haben wir in unserem Podcast Streamgestöber die perfekten Filme für euch:

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



