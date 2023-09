Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten heute im TV: Er wäre ohne 1000 Menschen und 35 Elefanten nicht möglich gewesen

Am Freitagabend läuft David Leans Kriegsfilm-Meisterwerk Die Brücke am Kwai im TV. Das Epos wurde damals mit massivem Aufwand realisiert und wurde zum Mega-Erfolg.

Wer über die besten und gewaltigsten Kriegsfilme aller Zeiten spricht, kommt nicht an Die Brücke am Kwai vorbei. 1957 schuf Regisseur David Lean ein Epos, das mit gigantischem Aufwand realisiert wurde. Die fiktive Episode aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zu einem riesigen Hit und spielte damals mehr als das 10-fache des Budgets an den weltweiten Kinokassen ein.

Kriegsfilm-Epos Die Brücke am Kwai beeindruckt mit gewaltigem Aufwand

David Leans Epos basiert auf einem Roman von Planet der Affen-Autor Pierre Boulle und handelt von dem japanischen Kommandanten Saito (Sessue Hayakawa ). Dieser soll mit Insassen eines Gefangenenlagers in Südostasien eine Brücke im Dschungel errichten. Der britische Offizier Nicholson (Alec Guinness) sieht darin eine Möglichkeit, seinem Leben einen Sinn zu verleihen. Gleichzeitig soll der amerikanische Ex-Gefangene Shears (William Holden ) die Brücke um jeden Preis zerstören.



Für Die Brücke am Kwai ließ der Regisseur das titelgebende Bauwerk auch in Wirklichkeit errichten. 1000 Arbeiter bauten die Brücke laut Cinema mit der Hilfe von 35 Elefanten in acht Monaten. Der Aufwand machte sich für Lean bezahlt. Mit einem Budget von knapp 3 Millionen Dollar kam der Kriegsfilm damals auf ein stolzes weltweites Box-Office-Ergebnis von über 30 Millionen Dollar.

Außerdem sackte Die Brücke am Kwai bei der Oscar-Verleihung 1958 insgesamt sieben Gold-Trophäen ein, darunter als bester Film, bestes Drehbuch, für die beste Regie und für Alec Guinness als bester Hauptdarsteller.

Wann läuft die Brücke am Kwai im TV?

3sat strahlt die Brücke am Kwai am 1. September 2023 um 22:35 Uhr aus. Wer da keine Zeit hat, kann das Kriegsfilm-Epos alternativ bei Amazon Prime leihen oder kaufen. *

