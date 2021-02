Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten im Heimkino: Hol dir Apocalypse Now auf 4K mit allen 3 (!) Schnittfassungen

Für das Heimkino: Den Kriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now könnt ihr euch in einer neuen 4K-Blu-ray-Edition mit allen Fassungen bestellen. Für ein paar Euro mehr gibt es ein noch schickeres Steelbook.

Diesen Film zu schauen bedeutet, immer tiefer in den Wahnsinn abzusteigen und schließlich dem Grauen selbst ins Auge zu blicken. Mit Apocalypse Now hat Francis Ford Coppola einen der gewaltigsten, mitreißendsten Kriegsfilme geschaffen, der in die Kategorie Antikriegs-Film fällt.

2019 ist der Klassiker in einer beeindruckenden 4K-Restaurierung im neuen Final Cut wieder ins Kino gekommen und anschließend für Zuhause erschienen. Jetzt kommt der Film nochmal in einer neuen, günstigeren 4K-Edition raus, die ebenfalls alle 3 verschiedenen Schnittfassungen und viel Bonusmaterial vereint.

Die Collector's Edition von Apocalypse Now könnt ihr euch vor der Veröffentlichung am 18. Februar schon mal bei Amazon vorbestellen.

Wer 8 Euro mehr ausgibt, kann sich die Collector's Edition von Apocalypse Now auch im schickeren Steelbook bestellen.

Auf Blu-ray: Die verschiedenen Schnittfassungen von Apocalypse Now im Überblick

In Francis Ford Coppolas Meilenstein bekommt der Militärpolizist Captain Willard (Martin Sheen) zur Zeit des Vietnamkriegs den Auftrag, den abtrünnigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) irgendwo im Dschungel aufzuspüren und auszuschalten. Mit einem kleinen Einheit begibt sich Willard immer tiefer in das Herz der Finsternis, wo der Wahnsinn des Kriegs wuchert.

Alleine die Entstehung von Apocalypse Now ist so spektakulär und irre, dass dazu nochmal ein eigener Film entstanden ist. Die rund 95 Minuten lange Dokumentation Reise ins Herz der Finsternis ist bei der Collector's Edition ebenfalls als Extra enthalten.

Daneben existieren von Francis Ford Coppolas Meisterwerk mittlerweile drei verschiedene Schnittfassungen, die dem Film teilweise einen neuen Rhythmus verleihen, manche Szenen verändern oder ganz weglassen.

Noch ein Highlight für Genre-Fans: Der härteste Kriegsfilm aller Zeiten endlich auf Blu-ray

Im Vergleich zur gut 2,5 Stunden langen Kinofassung kommt die Redux-Fassung auf eine Laufzeit von stolzen 193 Minuten. Der neuste Final Cut läuft dagegen fast genau 3 Stunden. Welche Fassung einem selbst am besten gefällt, ist Geschmackssache. Einige Fans sind zum Beispiel der Meinung, dass die längste Version im Redux-Cut durch Passagen wie der Plantagen-Abschnitt unnötig gestreckt wirkt.

© Amazon Collector's Edition von Apocalypse Now

Neben den drei Schnittfassungen in bester 4K-Qualität und der fantastischen Doku Reise ins Herz der Finsternis bietet die Collector's Edition von Apocalypse Now noch viel mehr Bonusmaterial wie einen Audiokommentar mit Francis Ford Coppola, Interviews, zusätzliche Szenen und Hintergründe zur Musik des Films.

