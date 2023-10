Einer der besten Martin Scorsese-Filme, den viel zu wenige kennen, erscheint erstmals in Deutschland auf Blu-ray

Er gilt als Geheimtipp und Kultfilm: Martin Scorseses unterschätzte Reise durch das New York der 80er Jahre erscheint jetzt endlich als Blu-ray in Deutschland.

Was für Filme fallen euch ein, wenn ihr an Martin Scorsese denkt? Sicher Meisterwerke wie Taxi Driver, Goodfellas und Raging Bull. Die Zeit nach Mitternacht (Original: After Hours) dagegen ist einer der unbekanntesten Scorsese-Filme und gerade deswegen einen Blick wert. Die Odyssee durch das nächtliche Manhattan strotzt nur vor Einfallsreichtum und schwarzem Humor. Auf dem renommierten Film-Festival in Cannes gewann Scorsese damit die Auszeichnung für die beste Regiearbeit.

Am 26. Oktober erscheint die Die Zeit nach Mitternacht erstmals auf Blu-ray in Deutschland. Neben der Blu-ray ist auch die DVD enthalten und reichlich Bonusmaterial enthalten. Scorsese-Fans machen hier also nichts falsch.

Martin Scorsese-Meisterwerk erstmals auf Blu-ray

Die Zeit nach Mitternacht bei Amazon Deal Zum Deal

Auf folgendes Bonusmaterial könnt ihr euch freuen:

Audiokommentar mit Martin Scorsese, Griffin Dunne, Amy Robinson, Thelma Schoonmaker & M. Ballhaus

Making-of: Filming for Your Life

Deleted Scenes

Trailer

Booklet

Umfangreiche Bildergalerie

Darum geht's in Die Zeit nach Mitternacht

Nach einem öden Tag im Büro will Programmierer Paul Hackett (Griffin Dunne) nicht alleine in der Wohnung bleiben und sucht ein Café auf, um unter die Leute zu kommen. Dort trifft er die aufgeweckte Marcy Franklin und kommt mit ihr ins Gespräch. Sie erzählt ihm von ihrer Mitbewohnerin Kiki, die ungewöhnliche Briefbeschwerer aus Putz herstellt. Paul gibt sich interessiert und erhält Kikis Nummer.

After Hours

Unter dem Vorwand, sich für die Skulpturen zu interessieren, sucht Paul die Wohnung der beiden auf. Während Kiki an einer exzentrischen Skulptur arbeitet, erzählt ihm Marcy allerlei seltsame Geschichten. Auf die Verbrennungen, die Paul an ihrer Haut wahrnimmt, geht sie allerdings nicht ein. Als ihm schließlich alles zu viel wird, nimmt er die Beine in die Hand und flieht aus der Wohnung. Das ist allerdings erst der Anfang einer abenteuerlichen Reise durch ein völlig abgedrehtes Manhattan zu später Stunde ...

After Hours kombiniert zwei unterschiedliche Film-Genres zu einem einzigartigen Gesamtbild: Die Mischung aus Screwball-Komödie, eine Comedy-Unterart, in der eine eigenartige Person im Zentrum steht, und dem Film Noir wird durchzogen mit einer wendungsreichen Handlung voller trauriger und schrecklicher Momente, aus denen der schwarze Humor schier endlos schöpfen kann.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.