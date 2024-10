Einer der besten Sätze in der Geschichte des Westerns war improvisiert: Er stammte nicht von Clint Eastwood, sondern von einem anderen Großen

In einem überragenden Western-Klassiker bekam Clint Eastwoods Co-Star viel Raum für Improvisation. Daraus entstand eines der legendärsten Zitate des Genres.

Mit dem Meisterwerk Zwei glorreiche Halunken hat Regisseur Sergio Leone einen der besten Western aller Zeiten gedreht. Neben Mega-Star Clint Eastwood zählte unter anderem noch Eli Wallach zum Cast des Films. Wie unsere internationale Schwesternseite SensaCine aufgegriffen hat, hat das Improvisationstalent des Co-Stars eines der legendärsten Genre-Zitate hervorgebracht.

Eli Wallach sorgte unfreiwillig für Kult-Zitat im Western-Klassiker

In der Story des Westerns jagen drei Figuren einen großen Schatz. Dabei handelt es sich um Clint Eastwood als Guter aka der Blonde, Lee Van Cleef als böser Setenza und Eli Wallach als mexikanischer Bandit Tuco.

Wie SensaCine erklärt, war Wallach am Set des Films ziemlich experimentierfreudig und baute immer wieder spontane Improvisation ein, was seinen Charakter anging. Leone war als Regisseur oft von kurzfristigen Einfällen begeistert, bei denen Wallach zum Beispiel Teile des Outfits von Tuco wie den Silberzahn oder die Hosenträger selbst auswählte.

Legendär wurde schließlich die Szene, in der Tuco im Badezimmer von einem alten Feind überrascht wird, der sich an ihm rächen will. Daraufhin sagte Wallach am Set ungeplant diesen Satz, der in der deutschen Synchronfassung lautet: "Wer schießen will, der soll schießen und nicht quatschen."

Alle mussten beim Dreh so sehr darüber lachen, dass die ernst gemeinte Aussage des Schauspielers unfreiwillig unterhaltsamer Kult wurde.

Hier seht ihr die Stelle im englischen Original:

Wo kann man Zwei glorreiche Halunken schauen?

Wenn ihr jetzt Lust auf den Leone-Klassiker bekommen habt, könnt ihr Zwei glorreiche Halunken bequem im Abo bei Amazon Prime streamen. In dem Film könnt ihr nach genau 2 Stunden und 28 Minuten auch noch einen großen Fehler entdecken.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

