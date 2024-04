Einer der coolsten Action-Kracher mit Arnold Schwarzenegger: Sichert euch das überdrehte Feuerwerk erstmals in 4K-Qualität

Dieser überzeichnete Agentenfilm ist vollgepackt mit jeder Menge Action und jetzt könnt ihr euch den 90er-Jahre-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger erstmals in 4K auf Disc nach Hause holen.

Nach Terminator und Terminator 2 - Tag der Abrechnung gestaltete sich die dritte Zusammenarbeit von Regisseur James Cameron und Arnold Schwarzenegger mit True Lies – Wahre Lügen weniger ernst: Wie schon in dem ein Jahr zuvor erschienenen Last Action Hero, übliche Action-Prozedere eine komische Note spendiert und persiflierte das Genre, sogar inklusive Ehe-Problemen.



Der Klassiker von 1994 mit Jamie Lee Curtis in der weiblichen Hauptrolle erscheint am 26. April 2024 erstmals in 4K/UHD-Auflösung mit zusätzlicher Blu-ray und kann bei Amazon vorbestellt werden *. Als Bonusmaterial gibt es neben dem Film mit 2 Stunden und 15 Minuten Laufzeit unter anderem einen Rückblick auf True Lies sowie teils exklusives Archivmaterial zu Drehbuch, Bildmaterial und Marketing.

Darum geht es in True Lies – Wahre Lügen



Auf den ersten Blick könnte die bürgerliche Ehe von Harry (Arnold Schwarzenegger) und Helen Tasker (Jamie Lee Curtis) nicht normaler wirken. Doch insgeheim ist Harry von Beruf gar kein langweiliger Handelsvertreter, sondern führt als Top-Agent einer streng geheimen Anti-Terror-Organisation ein Doppelleben, was auch zunehmend die Ehe der beiden belastet.



Helen weiß nichts von den geheimen Tätigkeiten ihres Mannes, beginnt aber unabhängig davon selbst Ambitionen in Sachen Geheimdienst zu hegen, um mehr Spannung in ihr Leben zu bringen. Als Harry davon Wind bekommt, will er ihr diese Aufregung mit einem gut gemeinten Täuschungsmanöver bieten, doch müssen sich die beiden plötzlich gegen echte Terroristen behaupten.

Lohnt sich True Lies – Wahre Lügen?

Während die 29 Jahre später erschienene Serienaufbereitung des Themas gescheitert ist, gilt das Original als beliebter Klassiker und Hit an den damaligen Kinokassen. In der Moviepilot-Community gibt es dafür auch eine überaus solide Durchschnittswertung mit 7 von 10 Punkten und auch die FILMSTARTS-Kritik hat gute 3,5 von 5 Sternen vergeben.

Dort heißt es, dass der von der Realität abweichende Trash des satten Action-Kinos in True Lies nicht störend sei und auch die Liebesgeschichte für Schenkelklopfer im positiven Sinne sorge. Der Film sei dahingehend zu empfehlen und biete "Entspannung, Spannung, beautiful and strong Jamie, und ein Arnie, der hier und da auch mal Grips zeigt".



