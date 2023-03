Einer der ekligsten Horror-Filme aller Zeiten erstmals ungeschnitten in limitierten Mediabooks: Grenzerfahrung mit Burgern aus Menschenfleisch

Es ist einer der ekligsten und asozialsten Horror-Filme aller Zeiten: Der CAT III-Schocker Ebola Syndrome erscheint im Mai erstmals in Deutschland.

Vor rund 30 Jahren kamen einige der härtesten und moralisch abgründigen Filme aus Hongkong. Sie trugen das Label CAT III, was für die höchste Altersfreigabe in der damaligen britischen Kolonie stand. Kategorie III-Filme zeigten entweder viel nackte Haut, literweise Blut oder vermengten beides zu einem bewundernswert abscheulichen Cocktail. Diese Filme frönten der Darstellung von Kannibalismus, sexueller Gewalt und anderer Abartigkeiten. Der 1996 erschienene Ebola Syndrome ist einer der letzten und besten Klassiker aus dieser Ära.

Am 19. Mai erscheint Ebola Syndrome nach 27 Jahren zum ersten Mal ungeschnitten in Deutschland und zwar in vier limitierten Mediabooks, die man bereits vorbestellen kann.

Darum genießt Ebola Syndrome Kultstatus

Ein abscheulicher Loser (Hongkong-Legende Anthony Chau-Sang Wong) killt seinen Chef, flüchtet nach Südafrika, vergewaltigt dort eine sterbende Einwohnerin und wird so zum Träger des tödlichen Ebola-Virus. Das ist nur die Ausgangssituation von Ebola Syndrome, in dem sich das The Untold Story-Duo Herman Yau und Anthony Wong ein letztes Mal so richtig im CAT III-Bereich austobt.

Ebola Syndrome kreiert mit Kai (Anthony Wong) einen der abscheulichsten Protagonisten der Filmgeschichte. Mit ihm müssen wir dank der Abwesenheit echter Sympathiefiguren auskommen. Er ist ein Widerling, der aus dem Rinnstein der Gesellschaft herauskrabbelt und es allen mal so richtig zeigt. So verwandelt Kai Menschen in Burger, bespuckt seine Kontrahenten, um sie anzustecken und folgt ausschließlich den niedersten nur denkbaren Instinkten. Dank der grandios uneitlen Darstellung von Anthony Wong und Herman Yaus subversiver Erzählung fiebern wir am Ende vielleicht sogar mit ihm mit.

Der Schocker erscheint in diesen vier Mediabooks

Ebola Syndrome hat keine FSK-Freigabe, aber darf mit einem SPIO-Siegel und der Einschätzung "Keine Jugendgefährdung" erstmals in Deutschland erscheinen. Der Schocker wird am 19. Mai in vier limitierten Mediabooks mit liebevoll (blutig) designten Covers veröffentlicht.

Busch Media Group Ebola Syndrome

Der Preis für die Mediabooks liegt bei beiden Anbietern derzeit bei 27,99 Euro. Die Extras sind leider nicht sonderlich umfangreich, aber immerhin gibt es ein 16-seitiges Booklet.



Wer glaubt, im Horror-Bereich alles gesehen zu haben, sollte Ebola Syndrome unbedingt nachholen – und danach mit den anderen Granaten des CAT III-Genres weitermachen, allen voran der oben genannte The Untold Story. Darin spielt der Kannibalismus eine noch größere Rolle.

