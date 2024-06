Einer der erfolgreichsten Animes auf Netflix lässt James Bond alt aussehen ‒ und ein Ende ist nicht in Sicht

Der Agenten-Anime Spy x Family begeistert seit 2022 Serien-Fans und ist hierzulande zum Teil bei Netflix im Einsatz. Weitere Missionen wurden mittlerweile in Auftrag gegeben.

Die aktuelle Anime-Serie Spy x Family erfreut sich großer Beliebtheit. Die Vorlage von Tatsuya Endo ist in der Liste der meistverkauften Mangas aller Zeiten zu finden, während die Anime-Adaption auf Moviepilot Platz 1 der besten Agenten-Serien belegt und eine hohe Bewertung von 8,1 vorweist.

Laut Anime News Network soll es nun nach zwei Staffeln und dem Kinofilm Spy x Family - Code: White mit einer 3. Staffel weitergehen. Animiert wird diese erneut im Auftrag von TV Tokyo bei Wit Studio und CloverWorks.

Der Agenten-Anime Spy x Family bekommt eine 3. Staffel: James Bond kann einpacken

Ein erstes Visual zur 3. Staffel von Spy x Family wurde auf den offiziellen Social Media-Accounts herausgegeben. Es stammt von Art-Direktorin Yuni Yoshida und zeigt die kleine Anya Forger mit ihrem vierbeinigen Freund Bond, der offenbar nach 007 benannt wurde:

Crunchyroll Spy x Family: Staffel 3

In Deutschland ist die 1. Staffel von Spy x Family bei Netflix streambar. Für die 2. Staffel muss man sich an den Anime-Streamer Crunchyroll wenden.

Worum geht es eigentlich im Anime Spy x Family auf Netflix?

Agent Twilight ist der fähigste Spion der Nation Westalis, die im Konflikt mit ihrem Nachbarland Ostania steht. Das Oberhaupt der dortigen Einheitspartei lässt sich nur in der Schule seines Sohnes blicken. Twilight nimmt die Identität von Lord Forger an und adoptiert ein Mädchen namens Anya aus dem Waisenhaus, um Zugang zur Bildungseinrichtung zu erhalten. Als Mutter wird den beiden die Stadtangestellte Yor zugewiesen, doch der Agent ahnt zwei Dinge nicht: Seine "Tochter" kann Gedanken lesen und seine "Ehefrau" ist insgeheim eine berüchtigte Auftragskillerin.

Die Action-Comedy mit Mr. & Mrs. Smith-Elementen in Anime-Form läuft als Manga seit 2019 und hat bisher 13 Sammelbänder hervorgebracht. Reichlich Stoff für die Zukunft des Animes also, dessen Ende erst einmal nicht in Sicht ist.

