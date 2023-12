Einer der größten Filme aller Zeiten erscheint in neuer Fassung fürs Heimkino: Rekordbrecher mit grandiosen Effekten gewann 11 (!) Oscars

Passend zur Weihnachtszeit erscheint Titanic in einer neuen und restaurierten Fassung fürs Heimkino. Rose und Jacks tragische Liebesgeschichte hat nach einem Vierteljahrhundert nicht an Kraft verloren.

Auch nach 25 Jahren hat James Camerons Meisterwerk Titanic nicht an Kraft verloren. Gekonnt verwebt er die tragische Katastrophe des Schiffsunglücks bei der Jungfernfahrt mit einer fiktiven Liebesgeschichte, die es auch mit einem Klassensystem aufnehmen muss. In diesem Jahr lief Titanic anlässlich seines 25. Jubiläums wieder in den deutschen Kinos und zwar in bester Ton und Bildqualität.

Passend zu Weihnachten erscheint am 15. Dezember erstmals die restaurierte 4K-Version fürs Heimkino.

Neben der restaurierten Fassung in 4K * ist Titanic schon jetzt auf Blu-ray *, DVD * und als Stream * erhältlich. Das umfangreiche Bonusmaterial gibt es aber nur in der neuen Fassung, dazu später mehr.

Titanic hält weiterhin etliche Rekorde

Einige der Titanic-Rekorde sind nach 25 Jahren überholt, so wie der bis dahin mit 200 Millionen US-Dollar teuerste Film. Auch ist er nicht mehr der einzige Film, der über eine Milliarde Dollar Einspielergebnis erzielte, hier brach James Cameron mit Avatar seinen eigenen Rekord. Doch es gibt noch immer Rekorde, die Titanic selbst nach einem Vierteljahrhundert aufrechterhält.

Amazon Eine fiktive Liebesgeschichte wird mit der realen Tragödie eines Schiffsunglücks verwebt.

Mit 87 Jahren ist Gloria Stuart die älteste Person, die je für einen Oscar nominiert wurde. In Titanic spielt sie die gealterte Rose, die ihrer Enkelin und einem Forschungsteam ihre Geschichte erzählt. Weiterhin ist Titanic der einzige Film, der in allen sieben technischen Kategorien den Oscar für sich gewinnen konnte. Den ersten Platz in den meisten Oscar-Gewinnen und den meisten Oscar-Nominierungen teilt sich Titanic mit anderen Filmen.

Titanic bietet 15 Stunden Bonusmaterial

Die 4K-Remastered-Edition erscheint inklusive zwei normaler Blu-ray-Discs, die auch über 15 Stunden Bonusmaterial enthalten. Fans dürfen sich vor allem darüber freuen, dass eine 25 Jahre andauernde Diskussion nun endgültig ein Ende findet. In verschiedenen Tests wird endlich geklärt, ob Jack auf die im Meer treibende Tür gepasst hätte. Weiterhin bietet das Bonusmaterial unter anderem das ganz neue Feature "Titanic - 25 Jahre später", sowie neue Interviews mit James Cameron, Produzent Jon Landau sowie Hauptdarstellerin Kate Winslet.

