Einer der größten Netflix-Stars hat die Schauspielerei aufgegeben – und kaum jemand weiß von seinem neuen Karriereweg

Mit Tote Mädchen lügen nicht wurde Dylan Minnette auf Netflix zum Mega-Star. Mittlerweile wendet sich der Schauspieler jedoch lieber anderen Dingen zu ‒ und das hat einen Grund.

Tote Mädchen lügen nicht avancierte 2017 zu einem der größten Serien-Phänomene weltweit und machte Hauptdarsteller Dylan Minnette über Nacht zum Mega-Star. Nachdem die Netflix-Serie 2020 endete, wurde es jedoch ruhig um den Schauspieler, der daraufhin nur noch sporadisch auf der kleinen und großen Leinwand zu sehen war ‒ wie etwa in Horror-Hit Scream und der Serie The Dropout.

Jetzt verriet Dylan Minnette den wahren Grund für seine Abwesenheit in Hollywood ‒ und die Antwort dürfte besonders Musik-Fans freuen.

Dylan Minnette zieht nach Tote Mädchen lügen nicht die Musik dem Schauspielern vor

Wie Minnette in einem Interview bei der Zach Sang Show erklärte, habe er trotz seines großen Erfolgs über die Jahre die Leidenschaft für die Schauspielerei verloren:

Ich konnte mich glücklich genug schätzen, Erfolg im Schauspielen zu finden. Ich habe bei Tote Mädchen lügen nicht mitgespielt und es war sehr beliebt und damit habe ich definitiv einen Höhepunkt meiner Schauspielkarriere erreicht. Aber es hat auch angefangen, sich mehr wie ein Job anzufühlen.

Und ich war in einer sehr glücklichen Position, es hat mir immer Spaß gemacht, es war immer sehr inspirierend, aber dann hat es angefangen sich eher wie nur ein Job anzufühlen.

Netflix Dylan Minnette in Tote Mädchen lügen nicht

Stattdessen habe sich Minnette in den vergangenen Jahren intensiver einem anderem Projekt zugewandt ‒ seiner Band Wallows. Diese gründete er gemeinsam mit Braeden Lemasters und Cole Preston bereits im Jahr 2011. Das Trio habe schon immer davon geträumt, ihre Musik "so weit zu bringen, wie nur möglich". 2017 gelang ihnen schließlich der Durchbruch, bei dem sie mit ihrem ersten Album Nothing Happens in den US-Charts landeten.

Nun sei Minnette an einem Punkt angelangt, an dem er sich voll und ganz auf die Musik und seine Band konzentrieren wolle:

Ich denke ich bin in der Position, in der ich das einfach für eine Weile machen kann und so weit bringen kann wie nur möglich. Der einzige Weg, das zu erreichen, ist, wenn ich 100 Prozent meiner Zeit und Energie da reinstecke und es sehr ernst nehme und der Welt zeige, dass wir das alles sehr ernst nehmen. Wir sind eine echte Band und wir machen Dinge, die echte Bands so machen.

Dylan Minnete kann sich Rückkehr zum Schauspielern vorstellen ‒ zumindest irgendwann

Dennoch schließt der Tote Mädchen lügen nicht-Star eine Rückkehr vor die Kamera nicht aus. Ebenso wie sich für ihn die intensivere Zuwendung zur Musik "natürlich und inspirierend" angefühlt habe, könne er sich vorstellen, aus ähnlichen Gründen noch einmal als Schauspieler aufzutreten:

Ich habe das Gefühl, dass ich etwas zu geben habe, und das ist wahrscheinlich im Schauspielen... Ich glaube, ich beginne mich wieder inspiriert dazu zu fühlen. Irgendwann, wenn wir unseren Soll mit Wallows erfüllt haben und wir alle dazu bereit sind, eine Pause zu machen, dann werde ich die perfekte Inspiration dazu haben, etwas zu machen.