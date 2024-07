Einer der größten Tom Hanks-Klassiker, den wirklich jeder Filmfan gesehen haben muss: Erstmals als großartige Collector's Edition verfügbar

Forrest Gump ist ein Meisterwerk der Filmgeschichte und sollte in jeder Kollektion vorhanden sein. Heimkinofans können sich jetzt über eine neue und limitierte 4K-Collector's Edition freuen.

Bereits seit 30 Jahren begeistert Forrest Gump von Robert Zemeckis Filmfans auf der ganzen Welt und entführt auf tragisch, lustige Weise in eine Geschichte voller Liebe, Krieg, Trauer, Ungerechtigkeit und Freundschaft.



Der mit sechs Oscars ausgezeichnete Film erscheint nun in einer neuen limitierten Collector's Edition im Steelbook. Hier ist die 142-minütige Tragikomödie auf 4K UHD und Blu-ray enthalten, außerdem gibt es eine Bonus-Blu-ray mit jeder Menge Hintergrundinformationen zum Klassiker und ein 16-seitiges Booklet.

Forrest Gump erzählt von drei Jahrzehnten amerikanischer Geschichte

Selbst, wer Forrest Gump nicht gesehen hat, kennt wohl dieses berühmte Filmzitat: "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt!" Und so wie das Leben eine Aneinanderreihung überraschender Ereignisse ist, so ist es auch der Film. Forrest Gump entführt uns in drei Jahrzehnte amerikanischer Geschichte und greift dabei politische, wie kulturelle Meilensteine auf, in denen der naive Titelheld wie zufällig hineinzustolpern scheint und nicht bemerkt, welche Auswirkungen sein Handeln hat.

Die Geschichte beginnt mit dem jungen Forrest Gump (Michael Conner Humphreys), der bei seiner alleinerziehenden Mutter im Süden der USA aufwächst, die ihn mit viel Liebe und Fürsorge großzieht. Auf Grund seines niedrigen IQs und der Skoliose wird er in der Schule gehänselt, einzig die kleine Jenny (Hanna Hall) freundet sich mit dem schüchternen Jungen an.

Die Freundschaft reicht bis ins Erwachsenenalter, auch wenn sich die Wege zwischen Jenny (Robin Wright) und Forrest (Tom Hanks) immer wieder trennen. Er wird zum Kriegsdienst nach Vietnam eingezogen, gründet oder beeinflusst Firmen, die es durch sein Wirken zu Weltimperien schaffen und trifft Persönlichkeiten wie John F. Kennedy und John Lennon. Doch all das geht spurlos an Forrest vorbei, denn er sehnt sich nur nach Jenny, die derweil ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen im Leben machen muss.



Forrest Gump: Tom Hanks sorgt für Lacher und rührt zu Tränen

Mehr Hintergründe zum Film gibt es auch in Staffel 2 Folge 4 von Filme - Das waren unsere Kinojahre bei Netflix. Hier wird der lange Entstehungsprozess des Films erläutert, der auf der bis dato unbekannten gleichnamigen Romanvorlage von Winston Groom aus dem Jahr 1986 beruht. An den Erfolg der Adaption glaubte kaum jemand und so wurde der 55 Millionen US-Dollar teure Film ein Überraschungshit. An den Kinokassen spielte er 670 Millionen ein und gehört zu den erfolgreichsten Filmen der 90er Jahre.

Der große Erfolg von Forrest Gump liegt auch an der feinfühligen Darstellung von Tom Hanks, der es schafft, die Zuschauer:innen in seinen Bann zu ziehen und auf eine emotionale Reise mitzunehmen, obwohl er selbst kaum zu äußeren Gefühlsregungen fähig ist.

Neben zahlreichen Lachern werden auch Tränen vergossen, denn trotz der skurrilen Ereignisse bleibt der Film nah am Leben, bildet er doch Stationen von Liebe, Freundschaft und Trauer ab, mit denen sich wohl jeder auf die ein oder andere Weise identifizieren kann.

