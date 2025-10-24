Einer der gruseligsten Stars in Monster Ed Gein hatte seine erste Rolle in einem der bekanntesten Kinderfilme der 90er

Netflix' abgründige Serienkiller-Story Monster: Die Geschichte von Ed Gein wartet mit einigen schaurigen Gestalten auf, darunter Richard Speck. Dessen Darsteller begann seine Karriere eigentlich harmlos.

Mit steigender Laufzeit beschäftigt sich die Netflix-Serie Monster: Die Geschichte von Ed Gein nicht nur mit dem einsiedlerischen Ed Gein (Charlie Hunnam), sondern mit jenen Serienkillern, die ihm folgen sollten. Darunter sind reale Verbrecher wie Ted Bundy und besonders Richard Speck. Speck ist eine der gruseligsten Figuren der Serie, obwohl er die Laufzeit hinter Gittern verbringt. Gespielt wird der Massenmörder und Vergewaltiger von Tobias Jelinek.

Richard Speck-Darsteller Tobias Jelinek gab sein Filmdebüt 1993 in einem kultigen Kinderfilm

Jelineks eindringliche Darstellung des Richard Speck stiehlt in Monster: Die Geschichte von Ed Gein manchem Co-Star glatt die Show. Wer noch nie von Jelinek gehört hat, sei aber entschuldigt. Die Chancen stehen gut, dass ihr ihn in einer kleinen oder mittelgroßen Rolle in einer eurer Lieblingsserien gesehen habt. So spielte er einen Agenten in Staffel 1 von Stranger Things und hatte Auftritte in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Arrow, This Is Us und Baskets. Dabei begann seine Karriere auf der großen Leinwand.

1993 gab Tobias Jelinek nämlich sein Filmdebüt in der Fantasy-Komödie Hocus Pocus mit Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy.



In dem familienfreundlichen Abenteuer wird ein skurriles Hexen-Trio in Salem aus Versehen von drei Teenagern wieder zum Leben erweckt. Natürlich führen die Hexen nichts Gutes im Schilde und so versuchen sie, ganz Salem in ihre Gewalt zu bringen.

Jelinek spielt in dem Disney-Film den Bully Jay, der gemeinsam mit seinem Kumpel Ice (Larry Bagby) der Hauptfigur Max (Omri Katz) das Leben schwer macht. Immerhin bekommen es die beiden schließlich mit den Hexen zu tun.

So sah Tobias Jelinek 1993 in Hocus Pocus aus:

In Hocus Pocus 2, der 2022 erschien, waren Jay und Ice nicht mehr mit von der Partie. Tobias Jelinek hatte in den 90er Jahren noch einen weiteren Filmauftritt, und zwar in Batman & Robin als Mitglied einer Motorrad-Gang. Danach legte er eine Pause ein und kehrte erst wieder ab 2007 vor die Kamera zurück.

