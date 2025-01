Einer der härtesten Skandalschocker war in Deutschland 34 Jahre lang verboten: Die Uncut-Version könnt ihr jetzt streamen, wenn ihr starke Nerven habt

Ende der 70er erschien einer der heftigsten Rape and Revenge-Filme aller Zeiten. In Deutschland war er bis 2021 verboten. Mittlerweile könnt ihr den skandalösen Schocker komplett uncut streamen.

Wenn es um die heftigsten, schockierendsten Werke der Filmgeschichte geht, führt kein Weg an Ich spuck' auf dein Grab vorbei. Der auch unter dem englischen Titel I Spit on Your Grave bekannte Skandalfilm von 1978 ist einer der umstrittensten Vertreter des Rape and Revenge-Genres.

Wegen der ebenso kontroversen wie erschütternden Handlung, in der die Hauptfigur mehrfach vergewaltigt wird und dann gnadenlose Rache an ihren Peinigern verübt, war der Film von Regisseur Meir Zarchi in Deutschland über Jahrzehnte verboten. Mittlerweile könnt ihr Ich spuck' auf dein Grab ungeschnitten streamen.

Kontroverser Skandalfilm Ich spuck' auf dein Grab wurde vor vier Jahren wieder freigegeben

Im Film will sich die aufstrebende Schriftstellerin Jennifer (Camille Keaton) im Sommer in ein ruhiges Haus auf dem Land zurückziehen, um an ihrem aktuellen Buch zu schreiben. Als sie die Aufmerksamkeit zwielichtiger lokaler Männer auf sich zieht, eskaliert die Situation plötzlich und wird für die Protagonistin zum grausamen Leidenstrauma.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Ich spuck' auf dein Grab:

Ich Spuck Auf Dein Grab - Trailer (Deutsch) HD

Mit der Mischung aus schwer erträglichen Vergewaltigungsszenen und späteren Racheaktionen voller schonungsloser Gewalt ist Ich spuck' auf dein Grab wenig überraschend extrem kontrovers aufgenommen worden.

Laut Schnittberichte wurde der Film in Deutschland zuerst uncut auf VHS veröffentlicht und dann 1983 indiziert. Später wurde er dann auch beschlagnahmt. Erst ab Februar 2021 wurde dieser Beschluss komplett aufgehoben und nach einer anschließenden FSK-Neuprüfung bekam das I Spit on Your Grave-Original in unzensierter Form eine 18er-Freigabe.

Wo und wie kann man den Skandalfilm Ich spuck' auf dein Grab schauen?

In Deutschland könnt ihr die Uncut-Version des Schockers mit FSK 18-Freigabe bei Amazon Prime * leihen oder kaufen.

Auch interessant: Einer der härtesten Filme aller Zeiten ist in Deutschland nicht mehr verboten



Und falls ihr noch mehr Streaming-Tipps sucht:

Podcast über die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.