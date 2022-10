Einer der besten Filme des Jahres: Der Macher von Brügge sehen und sterben kehrt zurück und hier ist der neue Trailer

Brügge sehen... und sterben-Schöpfer Martin McDonagh kehrt mit The Banshees of Inisherin ins Kino zurück. Der neue Trailer wird vielen Fans seines Werks gefallen.

Brügge sehen... und sterben? ist absoluter Kult. Regisseur Martin McDonagh kehrt bald mit seinen Stars Colin Farrell und Brendan Gleeson auf die Leinwand zurück. The Banshees of Inisherin wird schon jetzt als einer der besten Filme des Jahres gehandelt und zeigt mit einem neuen Trailer, warum sich McDonagh-Fans zu Recht auf das schräge Drama freuen.



Schaut euch hier den neuen englischen Trailer zu The Banshees of Inisherin an:

The Banshees of Inisherin - Trailer 2 (Englisch)

Brügge sehen... und sterben-Macher bringt Highlight des Jahres ins Kino

Denn der ist randvoll mit klassischem Brügge-Humor. Pádraic lebt auf der kleinen irischen Insel Inisherin und muss eines Tages feststellen, dass ihn sein bester Freund Colm (Gleeson) nicht mehr leiden kann. Gründe gibt sein Ex-Kumpan zunächst einmal keine an. Er schwört aber, sich die Finger abzuschneiden, sollte ihn Pádraic künftig nicht in Ruhe lassen.

Das Resultat ist für uns noch besser als Farrell-Blockbuster wie The Batman. Genau wie Brügge lebt The Banshees of Inisherin von seiner fast klaustrophobischen Atmosphäre, seinen schrulligen Figuren, grandiosen Dialogen und einigen Spritzern Blut.

Wann kommt The Banshees of Inisherin mit Colin Farrell ins Kino?

Bis deutsche Fans den neuen McDonagh im Kino sehen können, werden sie sich allerdings noch etwas gedulden müssen. The Banshees of Inisherin kommt erst am 12. Januar 2023 zu uns.

