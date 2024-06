Einer der wichtigsten queeren Filme ist 74 Jahre alt – er wurde verboten, weil er zu versaut war

Um den Pride Month zu feiern, stellen wir euch einen 74 Jahre alten Meilenstein des queeren Kinos vor: Der Film Ein Liebeslied stammt von 1950 und war in den USA seit den 1960ern verboten.

Wer an Filme aus dem Jahr 1950 denkt, hat womöglich Alpenlandschaften, Rüschendecken und bierselige Gemütlichkeit vor Augen. Zur Feier des diesjährigen Pride Month wollen wir euch einen Film vorstellen, der die Welt dagegen mit schönen und expliziten Bildern schockierte: Der queere Meilenstein Ein Liebeslied zeigt die zärtliche Beziehung zwischen zwei Gefangen. Seine Bilder sind oft poetisch. Und manchmal erstaunlich explizit.

Ein Liebeslied wurde in den USA als "niedere Pornografie" verboten

Ein Liebeslied spielt in einem Gefängnis. Ein älterer und ein jüngerer Insasse sind durch eine dicke Mauer voneinander getrennt. Der ältere schmiegt sich an die Mauer, flüstert Worte durch den Mörtel in der Wand. Mittels eines Röhrchens in der Wand teilt er seinen Zigarettenrauch mit seinem Geliebten. Bisweilen übermannt ihn seine Lust und er masturbiert. Alles unter den neidischen Augen eines sadistischen Gefängniswärters.

Schaut euch hier einen kurzen Ausschnitt aus Ein Liebeslied auf YouTube an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das 26-minütige, schwarz-weiße und tonlose Werk ist der einzige Spielfilm des berühmten französischen Autors Jean Genet. Es zeigt Themen wie Selbstbefriedigung und sadistische Lust in einer für seine Zeit ungewöhnlichen Offenheit. Gleichzeitig nutzt Genet eine poetische, metaphorische Bildsprache, die den Film über seinen kargen Schauplatz erhebt: Das Raucherröhrchen ist gleichzeitig das kunstvolle Zeichen für die Verbundenheit der Protagonisten. Und ein augenzwinkerndes Symbol für Oralsex.

Der metaphorische Gehalt ging an der queeren Filmszene nicht vorüber, die ihn seit 74 Jahren als Meilenstein feiert. Womöglich enthält er einige der ersten Szenen homosexueller Liebe in einem Spielfilm überhaupt. Aber auch die politischen Gegner der LGBTQ+-Gemeinschaft übersahen ihn nicht. Wie das Far Out Magazine berichtet, wurde er 1966 aufgrund seines expliziten und impliziten sexuellen Gehalts in den USA verboten. Das Gericht bezeichnete ihn darüber hinaus als "niedere Pornografie".

Selbst 58 Jahre später ist es nicht leicht, den Film zu sehen. Zensur oder Jugendschutz sind dafür aber womöglich nur einige von mehreren möglichen Gründen. Streamen kann man Genets Meilenstein jedenfalls nicht, es gibt ihn aber in französischer Fassung mit Untertiteln auf DVD bei Amazon zu kaufen *.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.