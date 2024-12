"Einer meiner schlimmsten Fehler": Tarantino bereut eine Szene bis heute, die Uma Thurman ins Krankenhaus brachte

Bis heute gibt es eine Szene, die Kultregisseur Quentin Tarantino nicht loslässt. Sie provozierte einen gefährlichen Unfall von seiner Lieblings-Schauspielerin Uma Thurman.

Quentin Tarantino denkt mit Bedauern an eine bestimmte Szene aus dem Jahr 2003 zurück, die für Hauptdarstellerin Uma Thurman zu einer lebensgefährlichen Erfahrung wurde und zu einem heftigen Streit führte.

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) engagiert häufig dieselben Schauspieler:innen für verschiedene Projekte. So wurde Uma Thurman nicht nur als Gangster-Ehefrau Mia Wallace in Pulp Fiction bekannt, sondern auch als rachsüchtige Braut Beatrix Kiddo in Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2.

Wie Far Out Magazine aufarbeitete, enthüllte Tarantino 2018 im Interview mit Deadline , dass es eine Filmszene gibt, die ihn bis dato nicht losließ.

Uma Thurman beschuldigte Quentin Tarantino, sie umbringen zu wollen

Während der Dreharbeiten zu Kill Bill im Jahr 2003 übernahm Uma Thurman eigenhändig eine gefährliche Autofahrt vor der Kamera. Das lief nicht wie erwartet:

Keiner von uns hat es je als Stunt betrachtet. Vielleicht hätten wir es tun sollen, aber wir haben es nicht getan.

Tarantino fuhr die Strecke zuerst selbst, um sicherzugehen, dass sie kein Risiko war:

Ich sagte ihr, dass es sicher sein würde. Und das war es nicht. Ich habe mich geirrt. Ich habe sie nicht gezwungen, in das Auto zu steigen. Sie ist eingestiegen, weil sie mir vertraut hat.

Dann aber war die Film-Crew aufgrund eines Lichtwechsels gezwungen, die Szene genau in die entgegengesetzte Richtung zu drehen.

Somit änderte sich auch Uma Thurmans Fahrtstrecke. Dies wurde zum Problem, wie Tarantino gestand:

Ich dachte nicht, dass ich die Straße noch einmal fahren müsste, um sicherzugehen, dass es keinen Unterschied gibt, wenn man in die andere Richtung fährt. Das war einer meiner schlimmsten Fehler, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, die Straße noch einmal zu fahren.

Im Folgenden beschrieb er Uma Thurmans Unfall:

Es war nicht mehr so gerade, wie es war, als ich in die andere Richtung fuhr. Es gibt eine kleine Mini-S-Kurve. Sie fliegt entlang und denkt, dass es eine gerade Straße ist, und soweit sie sehen kann, ist es eine gerade Straße aus ihrer Windschutzscheibe. Und dann macht sie diese kleine S-Kurve, auf die sie nicht vorbereitet ist. Dadurch geriet das Auto außer Kontrolle.

Tarantino zeigte sich mitgenommen von dem, was er damals sah:

Sie dreht sich wie ein Kreisel. Es war herzzerreißend. Es ist nicht nur eines der größten Bedauern meiner Karriere, es ist eines der größten Bedauern meines Lebens.

Im Anschluss an den Unfall ergab sich ein heftiger Streit zwischen Uma Thurman und Quentin Tarantino. Wie Far Out Magazine weiter berichtet, gab Uma Thurman der New York Times , ebenfalls im Jahr 2018, ein Interview über die Folgen des Unfalls:

Ich spürte diesen stechenden Schmerz und dachte: 'Oh mein Gott, ich werde nie wieder laufen können'. Quentin und ich hatten einen heftigen Streit und ich beschuldigte ihn, mich umbringen zu wollen.

Wie durch ein Wunder hatte die Schauspielerin keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten, musste allerdings sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte sich schnell erholen.

Die kreative Zusammenarbeit von Tarantino und Thurman ging trotzdem weiter

Trotz dieser turbulenten Erfahrungen kehrte Uma Thurman kurz darauf für Kill Bill: Volume 2 ans Set von Quentin Tarantino zurück. Offenbar war es den beiden gelungen, ihren Streit beizulegen. Wie die Schauspielerin 15 Jahre später via Instagram-Post mitteilte, sei sie inzwischen der Ansicht, Quentin Tarantino habe nicht aus „böswilliger Absicht“ gehandelt.

Die Kill Bill-Filme könnt ihr in Deutschland beide bei Netflix streamen.