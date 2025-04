Eines der größten Fantasy-Highlights auf Netflix geht endlich weiter: Erster Teaser enthüllt Staffel 2-Start und "die älteste Schlacht"

Vor drei Jahren ging die bisher größte Fantasy-Serie von Netflix an den Start. Jetzt steht schon das Finale vor der Tür. Hier könnt ihr den ersten Teaser-Trailer zu Sandman Staffel 2 schauen.

Während sich Amazon in die Welt von Mittelerde stürzte, probierte sich Netflix in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Fantasy-Stoffen aus, um ein Konkurrenzprojekt zur kostspieligen Herr der Ringe-Serie auf die Beine zu stellen. Neben Shadow and Bone, The Witcher und Wednesday gehört dazu der düstere Albtraum Sandman.

Im August 2022 startete die 1. Staffel von Sandman bei Netflix, nachdem die Produktion eines Kinofilms jahrelang scheiterte. Als Serie konnte die Verfilmung der gleichnamigen Graphic Novel von Neil Gaiman jedoch überzeugen. Fans waren begeistert, ein Großteil der Kritiken ebenso. Die 2. Staffel wird dennoch die letzte sein.

Erster Teaser-Trailer zu Sandman Staffel 2 enthüllt den Start des zweiteiligen Finales bei Netflix

Sandman - S02 Ankündigung (Deutsch) HD

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass Sandman mit der 2. Staffel bei Netflix enden wird. Diese Entscheidung gab der Streaming-Dienst bekannt, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen Gaiman die Runde machten. Jetzt steht fest, wann das Finale veröffentlicht wird. Netflix hat sich für die Zweiteilung der letzten Staffel entscheiden.

Sandman Staffel 2, Teil 1 kommt am 3. Juli 2025

Sandman Staffel 2, Teil 2 startet am 24. Juli 2025

Die erste Hälfte des Finales umfasst sechs Episoden, die zweite Hälfte fünf Episoden. Damit bleiben uns zusammengerechnet elf Episoden, um uns aus dem Sandman-Universum zu verabschieden. Die Veröffentlichungsstrategie ist keine neue. Netflix hat in der Vergangenheit mehrere Finalstaffeln geteilt.

Ein letztes Mal Sandman bei Netflix: Tom Sturridge stürzt sich noch einmal in die düstere Traumwelt

Tom Sturridge kehrt in der Hauptrolle zurück. Er spielt den titelgebenden Sandman, der sich in ein albtraumhaftes Abenteuer stürzt, bei dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwinden. Als Sandman noch von den großen Hollywood-Studios als Film entwickelt wurde, war lange Zeit Joseph Gordon-Levitt für den Part im Gespräch.



Nach nur zwei Staffeln neigt sich die Sandman-Ära bei Netflix nun dem Ende. Ausgehend vom Trailer erwartet uns "die älteste Schlacht" im Finale. Es ist unklar, ob der Stoff in Zukunft nochmal filmisch aufgegriffen wird. Wie viele andere Gaiman-Vorlagen dürfte Sandman vorerst aber von niemandem in Hollywood angerührt werden.