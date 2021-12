Einmalige Horror-Gelegenheit bei Netflix: Der härteste Saw-Film ist trotz Verbot ungeschnitten verfügbar

Bei Netflix könnt ihr gerade Saw III in der extrem brutalen Unrated-Fassung streamen. Da diese Version nie in Deutschland erschienen ist, könnte der Film bald wieder verschwunden sein.

Horror-Fans dürften alle Teile der Saw-Reihe längst gesehen haben. Die Frage ist aber, ob jeder Film dabei auch wirklich uncut war. In Deutschland ist der dritte Saw-Teil zum Beispiel in der extrem brutalen Unrated-Fassung nie veröffentlicht worden.

In diesem Moment habt ihr trotzdem die Möglichkeit, Saw III in der längeren, ungeschnittenen Fassung zu sehen – dank Netflix. Wer den Horror-Schocker streamen will, sollte sich aber beeilen.

Netflix hat gerade die ultrabrutale Unrated-Version von Saw III im Streaming-Abo

Nachdem 2007 schon die Kinofassung von Saw III fürs Heimkino zensiert werden musste, ist die rund 7 Minuten längere, noch härtere Unrated-Fassung nie offiziell in Deutschland veröffentlicht worden, da eine FSK-Freigabe wohl von vornherein ausgeschlossen wurde. Horror-Fans konnten sich diese Version mit deutscher Sprache und ohne FSK-Freigabe zum Beispiel aus Österreich importieren.

Schaut hier unser Video-Ranking mit allen Saw-Filmen:

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Saw Filme | Ranking

Genau diese in Deutschland verbotene Fassung könnt ihr gerade bei Netflix streamen. Für Horror- und Saw-Fans also eine einmalige Möglichkeit, denn der Streaming-Dienst könnte diese Aktion schon bald wieder korrigieren, sobald der Jugendschutz eingreift.

Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen legt Saw III nochmal eine gewaltige Schippe obendrauf, was explizite Gewaltdarstellung und sadistische Foltermethoden angeht. Der durch das Saw-Franchise geprägte Begriff "Torture Porn" trifft hier so deutlich zu wie nie. Wer sich einen Einblick davon verschaffen will, wie die noch brutaleren Gewaltspitzen in der Unrated-Fassung von Saw III aussehen, kann bei Schnittberichte vorbeischauen.

Für alle Horror- und Saw-Fans gilt also jetzt: Schnell sein, bevor Netflix diese Version von Saw III wieder aus dem Programm nimmt.

