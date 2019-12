"Ekelerregend": You-Star spricht über die brutalste Szene in Staffel 2

Die 2. Staffel der Stalker-Serie You auf Netflix überrascht mit einer brutalen Mordszene. Hauptdarsteller Penn Badgley verrät, welche ekelhaften Details uns vorenthalten wurden.

Achtung, Spoiler für You Staffel 2: Die beliebte Stalker-Serie You ist endlich mit einer 2. Staffel auf Netflix zurück, die noch verstörender, witziger und blutiger als Staffel 1 ist. Besonders eine Mordszene überraschte die Fans mit einer grafischen Zerstückelung. In einem Interview mit TVLine verriet Joe-Darsteller Penn Badgley nun seine Erfahrung in dieser "ekelhaften" Szene.

You Staffel 2: Der brutalste Mord war noch viel blutiger

In der Episode Nur die Spitze der 2. Staffel von You muss Joe einen Mann Namens Jasper umbringen, denn Joe hat in der 2. Staffel die Identität des Mannes Will Bettelheim angenommen, der dem zwielichtigen Jasper noch Geld schuldet. Um die Leiche zu entsorgen, muss Joe diese in ihre Einzelteile zerlegen.

In der zugleich ekelhaften als auch lustigen Parallelmontage zerteilt Joe die Leichenteile, während seine Angebetete Love Quinn (Victoria Pedretti) Fleisch mit einem Beil zerteilt. Doch grafische Einschnitte in die Leiche bekommen wir nicht zu sehen, obwohl diese gefilmt wurden:

Es gab viel mehr, was ihr nicht gesehen habt. Es war ein kopfloser Körper, der sich extrem realistisch anfühlte und so aussah. Jegliche Körperbehaarung, jedes Härchen war echtes menschliches Haar, das einzeln aufgetragen wurde. [...] Der Körper wurde so präpariert, dass er blutet, wenn man hineinschneidet.

Im Interview verrät Badgley, dass er beim Dreh tatsächlich die Leiche Jaspers zersägen musste. Das wäre für einige Zuschauer vermutlich zu brutal geworden:

Auf gewisse Art war es aufregend. Aber dann ging es darum hineinzusägen. Der Teil war wirklich ekelerregend. Sehr surreal.

Die Tötung von Jasper in der 2. Episode soll natürlich nicht die letzte der 2. Staffel gewesen sein. Doch Penn Badgley verriet, dass dies sein liebster Mord der ganzen Staffel sei.

Fandet ihr die Morde in der 2. Staffel von You zu brutal?