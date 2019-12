You Staffel 3 - Wann & wie geht die Netflix-Thriller-Serie weiter?

Junior Redakteur bei Moviepilot. Mag die großen Gefühle und schreibt daher am liebsten über Horror. Bekennt sich zu seiner Seriensucht.

Der beliebteste Psychokiller seit Dexter ist zurück. Die 2. Staffel von You ist auf Netflix gestartet. Aber gibt es ein Wiedersehen mit Joe Goldberg in Staffel 3?

Die Stalker-Serie You war ein sofortiger Überraschungserfolg auf Netflix und machte durch die unheimliche Fanliebe zum Psychokiller Joe Goldberg (Penn Badgley) Schlagzeilen. Nun ist You mit der 2. Staffel auf Netflix zurück und hinterlässt Fans erneut mit dem Verlangen nach mehr. Wann und wie es mit einer 3. Staffel von You auf Netflix weitergeht, haben wir euch hier zusammengefasst.

You auf Netflix - Wie kann es in Staffel 3 weitergehen?

Achtung Spoiler: Die 2. Staffel von You ist eine Adaption des Romans Hidden Bodies, dem Sequel von Caroline Kepnes You. In groben Zügen folgte Staffel 2 den Ereignissen des Buches, änderte einige Handlungspunkte ab und gab Kennern der Vorlage noch einen überraschenden Twist im Finale. Die letze Folge legt auch gleich den Grundstein für eine weitere Staffel.

Im Finale der 2. Staffel steht für Joe ein neuer Ortswechsel an. Nun lebt er in einer kleinen urbanen Vorstadt gemeinsam mit Love (Victoria Pedretti), die Joes Kind erwartet. Er hat eigentlich alles gefunden, nachdem er gesucht hat. Eine Familie und die große Liebe, die ihn trotz all seiner Morde akzeptiert. Aber natürlich ist das für Joe nicht genug.

Am Ende erblickt Joe durch seinen Gartenzaun ein neues Objekt der Begierde: seine Nachbarin. In der 3. Staffel wird Joe also erneut einer Frau hinterher stellen. Das Drama ist schon vorprogrammiert, wenn Love dies herausfinden sollte.

Denn wir haben bereits gesehen, dass sie zum Schutz ihrer Familie auch nicht vor Mord zurückschreckt. Zudem wurde angedeutet, dass wir in Staffel 3 Flashbacks zu Joes Zeit im Kinderheim zu sehen bekommen werden. Spoiler Ende.

Aktuell gibt es noch keine Buchfortsetzung, die der 3. Staffel als Grundlage dienen kann. Allerdings arbeitet Caroline Kepnes bereits an einem 3. und 4. Roman über Joe Goldberg, die die Netflix-Serie You adaptieren kann.

Wann startet You Staffel 3 auf Netflix?

Ob es eine 3. Staffel von You geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Doch im Dezember wurde die Produktion einer potenziellen Staffel 3 für eine Steuererleichterung von über 7 Millionen Dollar ausgewählt (via Deadline). Das erhöht die Chancen für eine Verlängerung ungemein.

Nach dem großen Erfolg der Serie ist es nur eine Frage der Zeit, bis Netflix eine weitere Fortsetzung in Auftrag gibt. Sollte eine Bestellung zeitnah folgen, dann könnte uns die 3. Staffel Ende 2020 auf Netflix erwarten.

Ursprünglich wurde die Serie für den US-Sender Lifetime produziert, wo die 2. Staffel vor der Premiere bereits bestellt wurde. Nachdem die Serie bei Lifetime abgesetzt wurde, übernahm Netflix das Projekt. Seit der 2. Staffel ist You ein Netflix Original.

Wollt ihr noch eine weitere Staffel You mit dem liebenswerten Psychokiller Joe?