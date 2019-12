You - Staffel 2 der Netflix-Serie ist noch brutaler und witziger

Die Stalker-Serie You ist mit Staffel 2 zurück auf Netflix. Ob Joes neue Psychospielchen noch besser sind als in Staffel 1 erfahrt ihr in unserem Seriencheck.

Der Netflix-Überraschungserfolg You ist mit der 2. Staffel zurück. Mit neuem Setting und neuen Charakteren bringt das kleine Reboot alles zurück, was die 1. Staffel so toll machte: Romantik, verstörende Voice-Overs, schockierende Momente und ganz viel Stalking.

Das erwartet You-Fans in Staffel 2 auf Netflix

Die 2. Staffel bietet mehr von allem: mehr Stalking, mehr Witz, mehr Blut und abgetrennte Körperteile.

Joes neues Objekt der Begierde, Love, ist viel interessanter als Beck.

Mit 10 Episoden ist Staffel 2 schon fast zu lang und hat einige Durchhänger.

You Staffel 2 ist ein kleines Netflix-Reboot

Die 2. Staffel von You basiert auf dem Buch Hidden Bodies, der Romanfortsetzung zu You von Caroline Kepnes, hält aber für Kenner der Vorlage zahlreiche Überraschungen bereit. Nachdem Joe Goldbergs (Penn Badgley) ungesunde Beziehung zu Beck (Elizabeth Lail) in New York ein dramatisches Ende nahm, wagt Joe nun in Los Angeles den Neuanfang.

Das Reboot für Joe, der jetzt Will Bettelheim heißt, bringt zahlreiche neue schräge Charaktere in sein Leben, die dem Social Media-Wahn verfallen sind. Er versucht sich mit aller Kraft von seinen psychotischen Neigungen zu distanzieren und ein ehrbares Leben zu führen. Das klappt natürlich nur bedingt, als Love Quinn (Victoria Pedretti aus Spuk in Hill House) in sein Leben tritt.

Denn Love nötigt Joe bzw. Will geradezu sich in sie zu verlieben. Auch wir verlieben uns in die junge Köchin, die viel zu gut für Joe und wesentlich interessanter als Beck aus Staffel 1 ist. Und so beginnt das Psychospiel von vorn und bald pflastern zahlreiche Leichen Joes Weg zur wahren Liebe.

You Staffel 2 macht vieles besser als zuvor

Ja, You Staffel 2 ist eindeutig witziger als die erste. Besonders in den ersten paar Episoden versucht Joe verzweifelt die Stimme und düsteren Gedanken in seinem Kopf zu unterdrücken. Doch alle Versuche sich von Love fernzuhalten scheitern kläglich. Hier wirkt die neue Staffel zu Beginn auch wesentlich reflektierter, wenn Joe seine bisherigen Taten hinterfragt und ein besserer Mensch werden will.

Staffel 2 bietet zahlreiche komische Momente, wenn Joe beispielsweise in ein falsches Haus (das einer Bondage-Meisterin) einsteigt oder er einen wahnwitzigen LSD-Trip schiebt. Auch die Szenen zwischen Joe und Loves hyperaktivem Bruder Forty (James Scully) - was haben sich die Eltern bei den Namen gedacht? - sorgen für viele Lacher. Denn im Verlauf der Staffel wird klar, dass der aufstrebende Filmemacher mächtig einen an der Waffel hat.

Den Höhepunkt erreicht die Staffel allerdings in den finalen Folgen. Diese sind nicht nur spannend, sondern überraschen mit einem finalen und total abgedrehten Killer-Twist, der vollkommen aus dem Nichts zu kommen scheint (und an dieser Stelle natürlich nicht gespoilert wird). Ich habe selten bei einer Thriller-Serie so gelacht.

Bei all dem Humor ist die 2. Staffel von You auch wesentlich brutaler und blutiger, wodurch die Serie vermehrt zu einem Dexter für Teenager wird. Diesem Vergleich ist die Serie sich aber durchaus bewusst und hält einen passenden Meta-Kommentar bereit: "Im Grunde denkt sie, dass du Dexter bist." Wie der Bay Harbor Metzger muss auch Joe in Staffel 2 eine Leiche in ihre Einzelteile zerlegen, was für einige junge Zuschauer etwas zu viel sein könnte.

You bleibt auch in Staffel 2 eine problematische Netflix-Serie

Die 2. Staffel von You ist allerdings nicht frei von Fehlern. Nach den ersten paar Folgen fällt die Handlung plötzlich in ein Spannungstief, wodurch die Staffel mit 10 Folgen fast schon zu lang wirkt - die Netflix-typischen 8 Episoden wären hier besser gewesen. Ein weiteres Problem ist die Entmystifizierung von Joe durch zahlreiche Rückblenden.

Indem wir alles über seine Vergangenheit und Taten erfahren, verliert der Charakter an Faszination. Es war einfach spannender nicht zu wissen, wer Joe wirklich ist und wozu er fähig ist. Das trifft auch auf seine totgeglaubte Exfreundin Candace (Ambyr Childers) zu, die in Staffel 2 leider nur zu einem schrecklich langweiligen Plotdevice verkommt und immer nur dann auftreten darf, wenn die Handlung nicht weiter vorankommt.

Größere Probleme zeigt You Staffel 2 allerdings bei der Entwicklung ihrer Figuren. Schon in der 1. Staffel entwickelten die Fans eine ungesunde und unheimliche Hingabe zum Psychopathen Joe, die Penn Badgley selbst verzweifeln ließ. Dies wird in Staffel 2 nun auf die Spitze getrieben, wenn sich der eiskalte Mörder langsam zum Vigilanten entwickelt, der, wie Dexter, nur "schlechte" Menschen umbringt.

Weiter Highlights: Die besten neuen Serien 2019

Joe kommt mehrfach mit Mord davon, ohne jemals wirklich die Konsequenzen für sein Handeln tragen zu müssen. Hinzu kommt im späteren Verlauf der Staffel auch noch eine 2. psychopathische Hauptfigur, die die Zuschauer in ihre Herzen schließen werden. You bleibt also eine problematische Serie, die moralisch fragwürdige Personen zu Sympathieträgern macht und ihre schrecklichen Bluttaten relativiert.

Die 2. Staffel von You umfasst 10 Episoden, die am 26. Dezember 2019 bei Netflix erschienen sind. Als Grundlage für diesen Seriencheck diente die komplette 2. Staffel.

