"Ekelhaft": Neue Netflix-Show sorgt schon vor Start für richtig Ärger im Internet

Eine neue Dating-Show bei Netflix sorgt schon vor der Ausstrahlung für harsche Kritik im Netz. Wir verraten euch, warum das Format jetzt schon gehörig aneckt.

Netflix liefert nach Hit-Shows wie Love Is Blind und Too Hot To Handle endlich Nachschub in Sachen Reality. Mit Age of Attraction setzt der Streaming-Riese auf ein neues Kuppel-Format – allerdings sorgt das Konzept für Gesprächsstoff: Können sich Paare trotz eines großen Altersunterschiedes unsterblich ineinander verlieben? Netflix will darauf die Antwort finden und schickt Singles im Alter von 22 bis 59 Jahren ins Rennen, um zu flirten, was das Zeug hält. Online gibt es dafür schon vor der Ausstrahlung Ärger.

Liebe trotz Altersunterschied? Diese neue Netflix-Show hat ein umstrittenes Konzept

Age of Attraction will US-amerikanische Paare miteinander verkuppeln, die Altersunterschiede von gleich mehreren Jahrzehnten haben. Doch gibt es bei derart großen Unterschieden wirklich genug Gemeinsamkeiten, um sich eine gemeinsame Zukunft vorzustellen? Während diese Frage den perfekten Stoff für dramatische Reality-Unterhaltung liefert, birgt sie auch eine große Gefahr: Was, wenn beim Experiment nicht beide Partner:innen auf Augenhöhe sind?

Es bleibt abzuwarten, ob Netflix bei diesem heiklen Thema genügend Fingerspitzengefühl beweisen kann, um auch Aspekte wie eventuellen Machtmissbrauch anzusprechen. Wenn z.B. ein älterer, wohlhabender Mann ausschließlich blutjunge Frauen daten will, dann ist schnell die Grenze des moralisch Vertretbaren überschritten.

Deshalb sorgt die neue Netflix-Datingshow für Ärger im Netz

Englischsprachige Netflix-Fans zeigen sich auf X.com (Früher Twitter) schon vor der Ausstrahlung skeptisch gegenüber dem neuen Format. Manche fürchten, dass die Show sich nicht kritisch genug mit sogenannten Age-Gap-Beziehungen auseinandersetzen wird. Ein Fan fragt deshalb wenig schmeichelhaft: "Igitt, warum unterstützen wir das?". Eine andere Nutzerin meint nur: "Das klingt ekelhaft." Weitere irritierte Nutzer:innen drücken sich sogar noch abfälliger aus.

Aber das war noch nicht alles: Einigen Fans stößt nicht nur das Konzept selbst negativ auf, sondern die Wahl des kontroversen Moderations-Duos. Bei den Moderatoren handelt es sich um das Umstrittene TV-Pärchen Nick Viall und seine Ehefrau Natalie Joy.

Das Paar hat einen Altersunterschied von rund 18 Jahren und lernten sich kennen, als Natalie Joy gerade einmal 19 oder 20 Jahre alt war – Niall, der als Bachelor bekannt wurde, war da bereits Ende 30. Der TV-Star wird online immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er seine junge Frau in die Ehe manipuliert haben solle. Dass Netflix ausgerechnet dieses kontroverse Paar nun zum Gesicht der Show macht, gefällt nicht allen. Bis wir uns selbst ein Bild machen können, wird es aber noch dauern. Age of Attraction erscheint erst 2026 bei Netflix.