Elijah Wood sieht aus wie Gollum in seinem ersten Bild zum unfassbar ekligen Sci-Fi-Superhelden-Film, der nach fast 40 Jahren neu aufgelegt wird

Das Remake eines berüchtigten Sci-Fi-Films aus den 80ern soll bald mit Herr der Ringe-Star Elijah Wood ins Kino kommen. Die ersten Bilder zeigen ihn als haarsträubenden Gollum-Verschnitt.

Marvel war gestern. Die Helden von morgen strahlen nicht, und falls doch, dann nur radioaktiv. So sieht es zumindest mit dem kommenden Sci-Fi-Kracher The Toxic Avenger aus, der eine Superhelden-Story der ganz anderen, widerlichen Art erzählt. Die ersten Bilder der Stars Elijah Wood (Der Herr der Ringe) und Peter Dinklage (Game of Thrones) sind jetzt da und halten das Versprechen des Films mit Gollum-Horror ein.

Gollum ist nichts gegen Elijah Wood in Sci-Fi-Remake Toxic Avenger

Die ersten Toxic Avenger-Bilder wurden unter anderem von Discussing Film auf X geteilt:

Zu sehen ist dort einerseits Dinklage als titelgebender Superheld, anderseits Wood als Fiesling Fritz Garbinger. Der Bösewicht gehört laut Bericht von Entertainment Weekly in der Story des Films zur Führungsebene des Fitnesskonzerns Garb-X, bei dem der unscheinbare Winston (Dinklage) als Hausmeister angestellt ist.

Winston leidet unter einer tödlichen Krankheit, deren Heilmittel sein Arbeitgeber nicht bezahlen will. Nach einem Unfall mit Giftmüllabfällen wird der Protagonist aufs Schrecklichste entstellt, erhält aber auch übermenschliche Kräfte. Und sinnt auf Rache.

Wann kommt The Toxic Avenger ins Kino?

The Toxic Avenger ist ein Remake des im Original gleichnamigen Sci-Fi-Splatter-Films von 1984, der im Deutschen Atomic Hero - The Toxic Avenger heißt. Einen Kinostart für die Neuauflage gibt es noch nicht.

