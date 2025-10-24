Elizabeth Olsen weigert sich, Filme zu machen, die nicht ins Kino kommen: „Ich möchte nichts machen, bei dem Streaming das Ziel ist"

Im Marvel Cinematic Universe wurde Elizabeth Olsen als Scarlet Witch weltbekannt. Vor ihrem neuen, deutlich kleineren Projekt stellte sie jetzt klar, dass sie Filme nur für die große Leinwand machen will.

Mit Rollen in Filmen wie Martha Marcy May Marlene und Red Lights etablierte sich Elizabeth Olsen als spannendes Schauspieltalent im Independent-Filmbereich. Spätestens seit ihrer Rolle als Wanda Maximoff aka Scarlet Witch im Marvel Cinematic Universe (MCU) ist sie aber auch einem viel größeren Publikum bekannt.

Mittlerweile widmet sich Olsen auch wieder kleineren Projekten, zu denen ihr kommender Fantasy-Film Eternity aus der renommierten US-Schmiede A24 gehört. Vor dem Release stellte sie jetzt nochmal klar, dass ihre Arbeiten so oder so am besten nur auf der großen Leinwand zu sehen sein sollten.

Marvel-Star Elizabeth Olsen schwingt die Fahne für das Kino

In Eternity landet Olsens Hauptfigur in einem Jenseits, in dem die Seelen der Verstorbenen eine Woche Zeit bekommen, um ihre restliche Existenz zu gestalten. Bald muss sich Joan entscheiden, ob sie ihr Herz dem Neuankömmling Larry (Miles Teller) oder ihrer ersten Liebe Luke (Callum Turner) schenkt, der ganz jung gestorben ist.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Eternity mit Elizabeth Olsen schauen:

Eternity - Trailer (English) HD

Vor dem Start des A24-Films ist kürzlich ein Interview mit Olsen bei InStyle erschienen, in dem die Darstellerin deutlich darüber sprach, dass sie keine Filme für Streaming-Plattformen, sondern fürs Kino machen würde:



Wenn ein Film unabhängig produziert und nur an einen Streamer verkauft wird, ist das in Ordnung. Aber ich möchte nichts machen, wo das [Streaming| das Ziel ist.

Im Gespräch mit dem Mode- und Lifestyle-Magazin beschrieb Olsen noch, wie sehr sie auf das Zusammenkommen von Menschen an einem gemeinsamen Ort wert lege. Das Kino ist für sie daher der ideale oder einzige Ort, wo ihre Filme gesehen werden sollten.

Olsens Aussagen sind nachvollziehbar, wenn man beispielsweise einen ihrer neueren Filme berücksichtigt. Das starke Drama Drei Töchter ist 2024 direkt bei Netflix erschienen, wo der Streifen nicht groß beworben und so nur von einem ausgewählten Nischenpublikum überhaupt wahrgenommen oder gezielt gesucht wurde.

Wann startet Elizabeth Olsens neuer Film Eternity im Kino?

Die Fantasy-Tragikomödie läuft ab dem 4. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Im InStyle-Interview erwähnte Olsen übrigens noch, dass sie sich definitiv auch eine Rückkehr ins MCU vorstellen kann.

Gerade der Aspekt, kontinuierlich einen gut bezahlten Job neben kleineren Indie-Rollen auszuführen zu können, ist für die Schauspielerin weiterhin eine vielversprechende Perspektive. Ein konkreter Plan für das Scarlet Witch-Comeback ist noch nicht bekannt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.