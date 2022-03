Elliot Page in The Umbrella Academy: So clever feiert Staffel 3 sein Coming-out

Die 3. Staffel von The Umbrella Academy wartet mit einem besonderen Ereignis auf. Elliot Pages Figur bekommt einen großen Coming-out-Moment als trans* Person.

Mit The Umbrella Academy startet im Juni eine der beliebtesten Netflix-Serien in die 3. Staffel. Nachdem vor ein paar Tagen bereits ein kurzer Teaser-Trailer die Rückkehr der Comicverfilmung ankündigte, gibt es heute spannende Neuigkeiten, was die Figur von Elliot Page betritt. Die neuen Folgen erzählen ihr Coming-out als trans* Person.



Der Ereignis überschneidet sich mit Pages eigener Vita. Der Schauspieler outete sich im Dezember 2020 als trans* Person. Nun wird dieses Ereignis auch in The Umbrella Academy aufgegriffen: Die von Page verkörperte Figur, die in den ersten zwei Staffeln unter dem Namen Vanya Hargreeves auftrat, stellt sich nun als Viktor Hargreeves vor.

The Umbrella Academy Staffel 3 bei Netflix: Elliot Page stellt Viktor Hargreeves vor

Auf Twitter teilt Page das erste Bild von Viktor Hargreeves aus der neuen Staffel von The Umbrella Academy und gibt damit die Geschlechtsidentität der Figur bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist das erste Mal, dass eine große Netflix-Serie das Coming-out eines Stars in der Entwicklung seiner Figur spiegelt. The Umbrella Academy nimmt damit eine wichtige Rolle für die Sichtbarkeit von trans* Personen ein. Wir dürfen gespannt sein, ob sich an diesem Beispiel in Zukunft weitere Filme und Serien orientieren werden.

Wann startet The Umbrella Academy Staffel 3 bei Netflix?

Die 3. Staffel von The Umbrella Academy startet am 22. Juni 2022 bei Netflix. Insgesamt erwarten uns zehn neue Folgen, die alle am gleichen Tag veröffentlicht werden. Ob The Umbrella Academy danach auch in die vierte Rund geht, steht noch nicht fest.

Podcast: Die besten Serien im März bei Netflix und Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von der 3. Staffel von The Umbrella Academy?