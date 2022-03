Netflix' Superhelden-Hit geht weiter: Erster Teaser und Start für Umbrella Academy Staffel 3

Zur 3. Staffel von Netflix' The Umbrella Academy könnt ihr jetzt einen ersten kurzen Teaser schauen. Der verrät auch den Startmonat für die neuen Folgen der Superhelden-Serie.

Nachdem zuletzt angekündigt wurde, dass ein Euphoria-Star in der 3. Staffel von The Umbrella Academy mitspielt, gibt es jetzt erste Szenen für Fans zu sehen. Ein kurzer Teaser bietet einen Eindruck von den neuen Folgen der Netflix-Serie. Außerdem wird darin zumindest schon mal der Startmonat für The Umbrella Academy Staffel 3 enthüllt.

The Umbrella Academy Staffel 3 startet im Juni bei Netflix

In den neuen Folgen der Netflix-Serie bekommen es die Held:innen in der alternativen Zeitlinie mit den Mitgliedern der Sparrow Academy zu tun. Dabei eskalieren die Konflikte in einem brutalen Duell.

Schaut hier den ersten Teaser zur 3. Staffel The Umbrella Academy:

The Umbrella Academy - S03 Teaser Trailer (English) HD

Neben ersten Szenen aus der Fortsetzung enthüllt der Teaser auch, dass die 3. Staffel Umbrella Academy im Juni 2022 zu Netflix kommt. Der genaue Tag steht noch nicht fest.

Hier seht ihr nochmal die neuen Cast-Mitglieder für die Sparrow Academy im Überblick:

Justin Cornwell als Marcus Hargreeves aka Nummer Eins

Justin H. Min als Ben Hargreeves aka Nummer Zwei

Britne Oldford als Fei Hargreeves aka Nummer Drei

Jake Epstein als Alphonso Hargreeves aka Nummer Vier

Genesis Rodriguez als Sloane Hargreeves aka Nummer Fünf

Cazzie David als Jayme Hargreeves aka Nummer Sechs

und ein schwebender Würfel als Christopher aka Nummer Sieben

