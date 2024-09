Emily in Paris geht mit Staffel 5 weiter – aber jetzt ergibt der Titel wirklich gar keinen Sinn mehr

Bei Netflix streamt gerade Emily in Paris Staffel 4B, da wird die nächste Season offiziell bestätigt. Aber sollte Emily in Staffel 5 nicht ihren Serientitel ändern?

Emily in Paris darf leben. Während Netflix in der Vergangenheit durch so einige Absetzungen Fan-Kritik auf sich zog, ist die Zukunft der feschen Dramedy von Darren Starr gesichert. Heute hat der Streamer bekannt gegeben, dass Emily in Paris Staffel 5 kommt.

Emily in Paris spielt auch in Staffel 5 in Rom

Im Post von Netflix heißt es:

Nirgendwo ist es so schön wie in Rom. Emily in Paris kommt zurück für SEASON 5!

Zu sehen ist Hauptdarstellerin Lily Collins, ausgestattet mit den Insignien der römischen Genusswelt: Die Königin der Ewigen Stadt nippt an einem Espresso, dessen Tasse die frohe Botschaft von Staffel 5 verkündet. Außerdem sitzt sie vor einer äußerst lecker aussehenden Spezialität. Nach ausgiebiger Recherche handelt es sich dabei um eine römische Leckerei namens Maritozzo, das ist ein Milchbrötchen gefüllt mit Sahne. Wobei Emily im Begriff ist, die Edelrestaurant-Version davon zu verzehren.

Der Titel der Netflix-Serie ergibt jetzt keinen Sinn mehr

Der Post wirft allerdings eine Frage auf, die größer ist als jedes uns bekannte Milchbrötchen: Sollte die Serie nicht langsam in Emily in Rome umbenannt werden? Erst recht, wenn schon im Marketing damit kokettiert wird, es sei "nirgendwo so schön wie in Rom".

Nachdem wir uns vier Staffeln lang mit den kauzigen wie modebewussten Bewohner:innen der Stadt der Liebe angefreundet haben, werden sie anscheinend für die nächste europäische Hauptstadt beiseite gelegt. Diese Serie noch Emily in Paris zu nennen, erscheint entweder wie ein Affront gegen das Pariser Ego oder, wie Sylvie sagen würde, stupide.

Meine Kollegin Joana Müller hat den Rom-Komplex von Emily in Paris in diesem Artikel beleuchtet.

Das sagt der Schöpfer über den Rom-Fokus

Schöpfer Darren Starr erklärte zu den Vorwürfen, dass die Serie nicht umbenannt wird:

Emily wird in Rom präsent sein. Das heißt nicht, dass sie nicht in Paris sein wird, aber sie wird in Rom präsent sein.

Starr will mit dem Sprung nach Rom, dem "Publikum voraus sein und es an unerwartete Orte führen", und beweisen, "dass die Show die Fähigkeit hat, einen größeren Fußabdruck zu hinterlassen".



Emily in Paris: Wann kommt Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel der Dramedy hat noch keinen Starttermin. Denkbar ist, dass die nächste Season wieder in zwei Teilen veröffentlicht wird, was frühestens im Sommer nächsten Jahres geschehen könnte. Die ersten drei Staffeln erschienen im Abstand von je einem Jahr, erst bei Nummer 4 wurden etwa eineinhalb Jahre Pause eingelegt.

Über den Starttermin halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin könnt ihr die 4. Staffel bei Netflix sehen, um herauszufinden, warum genau Emily in Zukunft über die Tiber-Brücken flaniert.