Emily in Paris steuert in Staffel 4 Teil 2 auf eine Enttäuschung zu – mit Verrat an dem, was die Serie ausmacht

Die erste Hälfte der 4. Staffel von Emily in Paris hat uns auf Netflix erreicht. Teil 2 droht schon jetzt mit einer riesigen Änderung.

Mode, Männer und kulturelle Fettnäpfchen gab es auch in den ersten fünf Folgen der 4. Staffel von Emily in Paris auf Netflix zu sehen. Die Lieben und Leiden der amerikanischen Marketingmanagerin (Lily Collins) in ihrer französischen Wahlheimat haben sich dabei vom britischen Man in Finance Alfie (Lucien Laviscount) entfernt und vermehrt auf den einheimischen Spitzenkoch Gabriel (Lucas Bravo) eingeschossen. Doch dabei soll es nicht lange bleiben.

Denn die Serie droht im 2. Teil der 4. Staffel mit einer großen Änderung, die das bisherige Konzept gehörig über den Haufen werfen könnte: Emily erwartet, wie uns der Netflix-Trailer verrät, schon bald eine neue Liebschaft ‒ und zwar in Italien.

Emily in Rome: Staffel 4 Teil 2 von Emily in Paris verabschiedet sich von ikonischem Schauplatz

Auch wenn Emily über die Jahre bereits öfter die französische Hauptstadt verlassen hat ‒ etwa, um Camilles Familie in der Provence zu besuchen, sie im Exil in Giverny aufzuspüren oder in St. Tropez zu feiern ‒ kommt auf Emily nun erstmals ein gänzlich neuer europäischer Schauplatz zu. Und das passiert gerade, als es sich Emily in Frankreich so richtig gemütlich gemacht hat.

Was für das Storytelling natürlich Sinn ergibt, da es den Weg für neue Geschichten, Figuren, Spannungen und Fettnäpfchen ebnet, wirkt trotzdem fast wie ein billiger Trick, um genau diese Elemente aus Staffel 1 wieder herbeizuführen. Wenn einem nichts mehr einfällt, nehme man die Hauptfigur und setze sie in eine ungewohnte Umgebung.

Dabei lebt die Serie doch vor allem vom (semi-authentischen) französischen Charme, von der fast schon beleidigenden Klischee-Flut und den Panorama-Schnittbildern vom Eiffelturm, die uns das Paris unserer kühnsten Träume vorgaukeln. So sehr ich es Emily gönne, wie jeder US-Expat in Europa neue Länder zu erkunden, wünsche ich mir doch, dass ihre Rom-Reise nicht allzu lang ausfällt ‒ oder sie gar vor einen möglichen Umzug stellt.

Denn was könnte soapiger und schöner sein, als sich in Paris immer weiter im Kreis zu drehen und die Geschichte noch ein paar inhaltslose Staffeln weiterzuspinnen, bevor sie sich endgültig für Gabriel entscheidet und eine eigene Marketingfirma gründet? Beim wilden Städte-hopping droht die Serie dagegen noch mehr zu einem Meme zu verkommen, als sie es sowieso schon ist.

Emily in Paris ist jetzt schon ein einziges Meme

Das Gute und durchaus Sympathische daran ist immerhin, dass sich Emily in Paris ‒ und Netflix ‒ darüber mehr als bewusst sind, wie man an diesen mit einem gewaltigen Augenzwinkern selbst veröffentlichten Bildern sieht:

Vielleicht überrascht uns die Serie also ja doch noch und Rom entpuppt sich als genau das Richtige für Emily. Wir dürfen allemal gespannt sein und erfahren es spätestens am 12. September 2024, wenn Teil 2 von Staffel 4 auf Netflix erscheint. Oder wie es ein Fan auf X treffend zusammengefasst hat:

Ich freue mich sehr darüber, dass Emily in Paris zurück ist. Ich habe jede Episode geguckt und habe keine einzige Erinnerung daran, was letzte Staffel passiert ist, die Namen von jeglichen Figuren oder irgendetwas außer dem Fakt, dass sie einen Job in Paris hat. Es ist perfekte Fernsehunterhaltung. Möge sie für 1000 Staffeln laufen.

