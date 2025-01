Emma Watson stand für die emotionalste Hermine-Szene in Harry Potter 2 gar nicht vor der Kamera – so wurdet ihr getäuscht

Im zweiten Harry Potter-Film verwandelt sich Hermine aus Versehen in eine Katze. Für die Szene musste Emma Watson gedoubelt werden.

In der emotionalsten Szene aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens verwandelt sich Hermine aus Versehen in eine Katze. In dem Kostüm zu diesem Moment ist aber gar nicht Hauptdarstellerin Emma Watson zu sehen. Die Schauspielerin konnte für die Szene nicht vor der Kamera stehen, wie ihr Body-Double verraten hat.

Emma Watson konnte emotionalen Harry Potter 2-Moment nicht selbst filmen

In der Harry Potter und die Kammer des Schreckens-Szene landet versehentlich ein Katzenhaar im Vielsafttrank, den Hermine zu sich nimmt. Daraufhin verwandelt sie sich für lange Zeit in einen Mensch-Katzen-Hybrid, was sie emotional sehr belastet.

Gegenüber BBC verriet Emma Watsons Body-Double Flick Miles laut Independent , dass der Star für diesen markanten Moment gar nicht selbst vor der Kamera stehen konnte. Watson reagierte auf Teile des Klebers für das Katzenkostüm allergisch und konnte die Szene deshalb nicht selbst filmen.

Am Set der ersten Harry Potter-Filme wurden Doubles eingesetzt, da Stars wie Watson unter 16 Jahren nur maximal vier Stunden täglich am Set arbeiten durften. Für Szenen aus der Ferne oder Einstellungen von hinten über die Schulter wurden deshalb Body-Doubles wie Flick Miles eingesetzt.

