Emma Watson versaute ihren Harry Potter-Kollegen ständig die Szenen und schämt sich dafür – aber der Grund ist extrem süß

Für Kinderstars ist ein Filmdreh besonders aufregend. Meist haben sie nicht allzu viel Erfahrung und vergessen sich dabei ein wenig. So passierte es auch Emma Watson.

Von den drei Hauptstars in Harry Potter und der Stein der Weisen hatte nur Daniel Radcliffe vorher bereits Erfahrungen am Set gesammelt. Für seine Co-Stars Emma Watson und Rupert Grint war der Filmdreh etwas Neues. Emma Watson hatte dabei einiges mit ihrer Rolle Hermine Granger gemeinsam. Vor allem ihr Ehrgeiz zur Perfektion hat für beide zu einigen Schwierigkeiten geführt.

Emma Watson hat scheinbar nicht nur ihre Zeilen für Harry Potter auswendig gelernt

In den Outtakes zu Harry Potter und der Stein der Weisen kann man sehen, weshalb eine zu gute Vorbereitung manchmal problematisch werden kann. Wie ihre Rolle ist Emma Watson äußerst sorgfältig. So kam es, dass sie nicht nur ihre eigenen Dialogzeilen auswendig lernte, sondern auch die ihrer Co-Stars. Für viele Stars reicht es, ihre eigenen Zeilen zu kennen und sich die Stichworte zu merken, wann sie ihren Einsatz haben. Watson wollte es aber ganz genau wissen.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Wenn Emma Watson den kompletten Dialog kennt, kennt sie neben ihren Einsätzen auch den Inhalt des Gesprächs und kann besser darauf reagieren. Und während diese Leistung für eine so junge Schauspielerin äußerst beeindruckend ist, hat sie dadurch die Dreharbeiten etwas in die Länge gezogen.

Wie in den Outtakes zu sehen ist, hat Watson die Zeilen von Rupert Grint und Daniel Radcliffe unbewusst mitgesprochen. Das wäre sicher nicht passiert, wenn sie die Zeilen nicht auswendig gekannt hätte. Böse war deswegen jedoch niemand. Wie man hören kann, begann die Crew darüber zu lachen, weil es einfach zuckersüß ist, wie die junge Schauspielerin so konzentriert ist, dass es ihr selbst nicht auffällt.

Für Emma Watson war es jedoch laut eigener Aussagen geradezu traumatisch. Schließlich sorgte diese Unaufmerksamkeit dafür, dass die Takes wiederholt werden mussten. Sie schämte sich dafür, weil das ihrer angestrebten Perfektion im Wege stand. Profi, wie sie ist, kann sie heute jedoch auch mit einer gewissen Leichtigkeit darüber reden.

