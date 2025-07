Gehalt bei der ARD: So viel bekommt ein Nachrichtensprecher für eine Tagesschau-Ausgabe

Nachrichtensprecher:innen sind das Gesicht der Tagesschau und tragen durch ihre Stimme zu deren Charme bei. Dabei steht oft die Frage im Raum, was man als reiner Nachrichtensprecher eigentlich verdient.

Für viele Menschen steht die Tagesschau auf dem Abendprogramm. Regelmäßig schauen über 10 Millionen Zuschauende die Nachrichten in der Hauptausgabe um 20 Uhr. Dabei stehen natürlich neben den eigentlichen Nachrichten auch die Sprecher:innen im Fokus. Wir beleuchten heute das Honorar der Tagesschau-Sprecher:innen.



Tagesschau-Sprecher:innen werden immer beliebter

Die Tagesschau hat neben ihrem Nachrichtengehalt auch durch Transparenz und die teilweise privaten Einblicke, die ihre Sprecher:innen in sozialen Medien geben, einen Popularitätsschub erhalten. Vor allem Susanne Daubner hat beim jüngeren Publikum durch ihr Vorlesen der möglichen Jugendwörter des Jahres gepunktet.

Da stellt sich die Frage, was man für das reine Sprechen der Tagesschau-Nachrichten eigentlich verdient. Der ehemalige Tagesschau-Chefredakteur Kai Gniffke hat 2019 Einblicke in die Arbeit der Redaktion und in die Vergütung gegeben. Denn die Sprecher:innen sind nicht bei der ARD angestellt, sondern arbeiten auf freier Basis für den NDR.



Tagesschau: Das verdient man als Nachrichtensprecher bei der ARD

Das heißt, als Tagesschau-Sprecher bekommt man pro Ausgabe ein festes Honorar. Für die Hauptausgabe um 20:00 Uhr betrug dieses 259,89 Euro. Nach sechs Jahren müsste das Honorar mittlerweile höher ausfallen. Einsätze zu anderen Uhrzeiten werden geringer vergütet.

Das Honorar mag augenscheinlich recht gering ausfallen, doch man muss hierbei beachten, dass ein Sprecher oder eine Sprecherin mehrmals in der Woche zur Tagesschau kommt – teilweise sogar mehrmals am Tag. So können sich die Einnahmen schnell auf mehrere Tausend Euro in der Woche summieren. Dazu kommen natürlich noch weitere Projekte, denn sowohl Daubner als auch Jens Riewa haben noch unzählige Auftritte im Fernsehen. Thorsten Schröder ist darüber hinaus noch Sport- und Reisebuchautor.



Die Tagesschau läuft mehrmals täglich im Ersten. Darüber hinaus ist die Sendung in der ARD-Mediathek und auf YouTube verfügbar.